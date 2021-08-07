摩納哥王妃驚傳婚變　丈夫又爆私生子醜聞　「南非美人魚」憔悴了

曾是游泳健將、有「南非美人魚」之稱的摩納哥查琳王妃（Charlene, Princess of Monaco）2011年與摩納哥親王阿爾貝二世（Albert II, Prince of Monaco）成婚。惟兩人婚後八卦傳聞不絕。她近日接受媒體訪問時親自回應，大有為婚變傳聞闢謠的意味。



有關兩人婚姻岌岌可危之說甚囂塵上。英國小報《每日郵報》稱格里馬爾迪家族（House of Grimaldi）面臨危機。身在法國且廣為取信於讀者的摩納哥王室評論員貝阿恩（Stéphane Bearn）稱摩納哥王室對這位「走佬王妃」遲遲未歸、情緒波動與外觀都感到憤怒。他也猜測，可能會發生涉及數以百萬英鎊的離婚案。法國時尚藝文雜誌《Madame Figaro》用上兩人舊照進行報道，標題是《查琳與摩納哥的阿爾貝瀕臨離婚邊緣？》

阿爾貝二世是摩納哥雷尼爾親王（Rainier III, Prince of Monaco）與已故美國女星嘉麗絲姬莉（Grace, Princess of Monaco）二子。他現於日本東京，為代表國家的運動員打氣。

圖為2020年11月19日，（左起）摩納哥親王阿爾貝二世、加布麗埃拉公主、查琳王妃和雅克王子在摩納哥皇宮參加摩納哥國慶慶典。（Reuters）

查琳王妃看來不想自己在婚變傳聞一事處於被動的狀態，於是接受南非媒體訪問，說出自己版本的故事。

她8月2日對南非702電台（Radio 702）說，個人健康沒問題，感覺良好。現年43歲的她曾為游泳運動員，耳朵有慢性健康問題。她5月抵達南非後一直未歸。她稱抵埗後發生嚴重的耳、鼻及喉部感染。

查琳的嫂嫂稱，查琳現時精神良好，準備本週接受另一手術。如疫情情況許可，阿爾貝二世與子女8月底來探望她。2021年較早時，她在歐洲接受鼻竇提升和種骨手術，之後出現併發症。

此外查琳的發言人稱，王妃斷然否認自己無意回家。發言人亦否認王妃在約翰內斯堡物色新居的傳聞。

↓查琳早年在賽場笑滿面又健美，嫁入王室後精心打扮、高貴優雅，但如今剪了一頭短髮、皮膚被曬成蜜糖色、身型變得瘦削，甚至雙頰凹陷，幾乎令人難以認出相中女子是同一人。

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有家不歸 背後有內情？

她在訪問中稱，沒返摩納哥而留在南非，是因前述健康問題，醫生稱她不能乘飛機。她說會繼續休養，10月底回國。她說很想念孩子們，自己從未試過離開他們這麼久。她稱這是非常令人沮喪的情況。

南非月刊《您》（YOU）引述與熟悉夫婦倆的消息人士稱，王妃不回家的理由很薄弱——很多有類似健康問的人都經常乘飛機飛來飛去。另有消息人士稱，她現時無意返回摩納哥。

阿爾貝二世與子女6月曾短暫到訪南非與她見面，之後他們一家僅以視像形式聯繫。她在Instagram發文說，她每天與丈夫和子女都有說話。

帖文內容有點官腔，令人回想起有媒體稱查琳婚前已買機票準備逃回南非，但最終被攔下，以及被迫「上轎」嫁人的傳聞。

↓圖為阿爾貝二世6月與子女到訪南非的情形，照片發布在查琳王妃的Instagram帳號：

丈夫花名在外 新娘垂淚

查琳王妃曾代表南非出戰2000年倫敦奧運的女子4X100混合接力。她與親王2001年在一個水運會相識。傳聞她婚前已極不開心，因未婚夫有1名私生子在兩人拍拖期間出生。《每日郵報》甚至指她曾往南非大使館尋求庇護。儘管她事後否認，她在婚禮上一直哭，看來不像是開心的新嫁娘，反而像是想對外求救。《紐約時報》2011年以《被囚的王妃》報道此事。

阿爾貝二世被爆出婚前有2名私生子，查琳對此知情。惟在2020年12月，一名疑是他私生女的女子身份曝光。一名巴西女子稱她17歲的女兒，是她與阿爾貝二世2004年相戀時的愛情結晶品。基於法律理由，巴西女子身份不公開。她的律師稱要求進行親子鑑定。惟阿爾貝二世的律師稱這是騙局。在雙方沒有評論事件的情況下，估計阿爾貝二世在與巴西女子達成和解協議，最終給她一大筆錢了事。

巧合的是，查琳與阿爾貝二世的戀情，也是在2004年公開。外界可以想像，這筆陳年風流孽債如今攤在陽光底下清算，對查琳的打擊有多大。這可能是導致她一改形象，以及轉身返回娘家的原因。

摩納哥2011年舉行盛大的婚禮，查琳王妃穿上Giorgio Armani Privé高級訂製婚紗服步上紅毯，並與親王阿爾貝二世結婚。（Getty）

突然剪髮 換了個人似的

有報道指醜聞重擊查琳，她2020年12月剪了一頭短髮，而且「剷青」。這造型與她往日一如高貴且女性化的打扮相去甚遠。她解釋稱自己想剪短髮已很久，丈夫看到她的新形象起初很驚訝，後來也變得喜歡。

查琳王妃在這段期間，已錯過摩納哥一些盛事，包括5月23日舉行一級方式程賽車、5月18日由她慈善基金舉行的時裝頒獎禮。夫婦倆結婚週年紀念日是7月1日，兩人卻分隔兩地。他們的子女、孿生的雅克王子（Prince Jacques）及加布麗埃拉公主（Princess Gabriella）年僅6歲，正是需要母親陪伴與照料的年齡，她卻遠在千里，難免外界對此諸多揣測。