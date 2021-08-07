亞洲疫情：日本單日確診連續4天新高　新加坡將放寛部份防疫限制

日本的新冠肺炎（COVID-19）疫情持續惡化，7個縣的單日確診個案數目在8月7日打破疫情爆發以來的紀錄，全國確診個案同日新增15,753宗，連續第4天創單日新高。新加坡疫情仍持續，不過當地政府表示疫苗接種率理想，下週起放寛防疫限制。



日本累計確診個案在8月6日已突破100萬宗，至7日再增多15,753宗。死亡個案7日新增13宗，而重症病人數目亦較6日多48人，增至1,068人，人數連續第2天過千。

日本新冠肺炎疫情：圖為8月7日日本一個家庭在東京展望台「澀谷SKY」自拍。（AP）

首都東京都仍是疫情最嚴重的地區，當地確診個案7日新增4,566宗，較一週前的7月31日多508宗。

東京8月7日的單日確診個案數目是當地自疫情以來第2多，亦是該處單日個案連續第4天超過4千宗。全國有7個縣的單日確診個案數目均創新高，分別是群馬、埼玉、千葉、山梨、靜岡、滋賀和熊本。

新加坡放寬限制

新加坡8月7日新增75宗本地病例，其中16宗源頭未明。

當地有近七成人已完成新冠肺炎疫苗接種，衞生部長王乙康8月6日表示，政府會從下週起放寬部份防疫措施，以及對外勞入境的限制。已完成接種疫苗的民眾8月10日起可在餐廳堂食，限聚令人數亦由2人增加至5人。

新加坡新冠肺炎疫情：圖為7月23日新加坡一處熟食中心的公共座位被圍封。（Reuters）

政府同時亦會容許「曾到較高風險地區」的工作簽證持有人及其受養人入境，有關人士必須完成疫苗接種。

放寬對象包括接種科興疫苗者

衞生部說，完成接種「獲世衛批准使用疫苗」的民眾，亦會被視完成接種者。這意味着接種「科興疫苗」的人亦是放寬對象。

王乙康說，有信心8月9日國慶日前會有逾70%人口完成疫苗接種。他說，當比率達到八成時，可進一步重啟經濟、社會活動和旅遊。

新加坡政府已表示，其中一項措施可能是，在9月讓完成接種者旅遊入境時免隔離。