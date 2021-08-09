新冠肺炎｜美國染疫學生現後遺症　康復兒童常伴健忘疲倦頭暈症狀

美國15歲青年格羅根（Will Grogan）從新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）中康復以來，疲勞、腿疼和頭暈等情況一直困擾着他。當地傳媒8月8日稱，全國各地的年輕人重返校園之際，很多人像格羅根一樣，仍在為這些後遺症而苦苦掙扎。



格羅根2020年10月感染新冠肺炎後痊癒。他染疫前是一名很積極的學生，認為午間小睡是在浪費光陰。但自從受感染，他持續感到疲憊，長達35天都不想下床，也經常感覺頭暈目眩，洗澡時還為防昏倒只能坐着。

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格羅根康復後回到學校上課，期間總覺得有「腦霧」（Brain Fog），又會忘記交功課。他有一次在課上脫口而出地稱不知道老師在說什麼。同學與老師提醒道，他曾多麼熟練地回答相關問題，惟格羅根堅稱：「我之前從未見過這個」。老師見他如此苦惱，便讓他去看駐校醫生。

美國國家衞生研究院（NIH）院長柯林斯（Francis Collins）4月在國會聽證會上引述研究指，約11%至15％的受感染年輕人或出現長期後遺症，這對學校表現而言，可能造成嚴重後果。