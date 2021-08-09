俄羅斯正研究通往中國新疆三個方案　包括一條最短途徑

在中國與美歐國家因新疆問題發生爭執之際，俄羅斯方面8月9日披露，在預計運輸增長的情況下，正在研究三個阿爾泰前往中國方向的鐵路支線方案。



2021年3月22日，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov，右）與中國外長王毅舉行會談。分析人士認為，新的國際局勢促使兩國首腦現在必須要見面長談一次，準備兩國元首峰會成為拉夫羅夫這次訪華的一個主要目的。（AP）

據俄羅斯衛星通訊社8月9日報道，俄羅斯鐵路公司副總經理希洛（Alexei Shilo）提到，「與其他更緊迫的項目一樣，我們繼續在阿爾泰的進程。Roszheldorproject公司的同事們粗略評估了可以發往這裏的貨物量，這約是3,000萬噸（貨物）。已制定三條線路，理論上將可以通向中國。」

阿列克謝指的是俄羅斯鐵路公司有關建設阿爾泰前往中國的新鐵路支線和邊境口岸的計劃，以此滿足增加從俄羅斯鐵路向鄰近國家的出口量。

俄羅斯衛星通訊社稱，第一條線路是從西西伯利亞鐵路比斯克站到中國新疆阿葦灘鎮，全長1,600公里。第二條線路是從西西伯利亞鐵路塔什塔戈爾站到阿葦灘鎮，全長約為1,081公里，其中包括俄羅斯境內781公里。第三天線路是從克拉斯諾亞爾斯克鐵路的阿巴扎站到阿葦灘站，長度略超1,276公里。

阿列克謝特別提到，如果存在阿爾泰支線，那麼這將成為通往中國的最短途徑。「我們希望研究與建設從阿爾泰進入中國的口岸有關問題。那裏有一部分邊界地區，位於山區。對我們來說，這可能成為通往中國的最短通道」。

另據俄羅斯聯邦動植物衛生監督局阿爾泰邊疆區和阿爾泰共和國分局新聞處4月6日發布數據顯示，2021年第一季度阿爾泰邊疆區對中國出口的糧油產品達到7.5萬噸，較2020年同期增加93%。