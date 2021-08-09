阿富汗局勢｜塔利班持續攻佔多地　美國撤軍是戰略錯誤？

阿富汗武裝組織塔利班（Taliban）連日攻佔阿富汗5個主要城市，令人憂慮以美國為首的西方國家在當地完全撤軍之後，該國會否再次陷入內戰。



自美國開始撤軍後，塔利班聲稱迄今已有5個省會城市落入他們之手。英國前聯合部隊司令部司令巴倫斯（Richard Barrons）接受英國廣播公司（BBC）Radio 4節目訪問時表示，西方部隊撤軍是一個戰略錯誤，會令阿富汗再次成為恐怖份子的基地，將為歐洲甚或其他地方帶來損害。

阿富汗局勢：圖為8月8日，阿富汗政府軍隊和塔利班武裝份子在昆都士市衝突後的情景。（AP）

巴倫斯指出，「我不相信這符合我們的利益，（撤軍）決定意味是把阿富汗的未來賣到了一個非常困難的景地，以及向亞洲、非洲和中東的盟友發送出一個非常不幸的訊息。」

美國總統拜登（Joe Biden）早已宣布會提前至8月31日從阿富汗撤出全部軍隊，但美國似乎仍未能捨棄干涉阿富汗戰事，拜登8月7日下令駐阿美軍使用B-52轟炸機及幽靈武裝直升機（Spectre gunships）打擊進攻阿富汗3大主要城市的塔利班。

惟華府高級官員8月8日表示，最近塔利班成功攻佔阿富汗多個城市，並未促使拜登重新評估他在8月底前結束美國在阿富汗作戰任務的決定。美國國防部官員亦稱，除了8月7日實施有限的空襲外，目前沒有採取其他行動的計劃。

美國這種欲斷難欲的立場，或令阿富汗局勢增添混亂。美國前駐阿富汗大使（Ryan Crocker）8月8日接受美國廣播公司（ABC）訪問時指，阿富汗未來的局面，更有可能是出現一場曠日持久的內戰，而非塔利班能迅速接管整個國家。