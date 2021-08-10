新冠肺炎｜首見於哥倫比亞　變種病毒株B.1.621入侵26國

首見於哥倫比亞的新冠病毒（SARS-CoV-2）變異病毒株B.1.621已入侵26個國家。有關它最早的紀錄是2021年1月。世界衛生組織（WHO）尚未以希臘字母命名它。



英國公共衞生署（PHE）稱初步實驗室研究結果顯示，在B.1.621面前，通過注射疫苗或經感染而產的抗體效力減弱。它看來有躲避免疫反應的迹象。

PHE強調這是非常初步的數據，仍需研究更多。此外沒證據顯示，它比Delta變異病毒株傳染力更強。

PHE稱B.1.621有「令人關注的」、出現在其他危險變種病毒的突變，包括Beta（首見於南非）、Alpha（首見於英國）以及Gamma（首見於巴西）。

比利時新冠肺炎疫情：圖為3月18日，比利時布魯塞爾的長者到疫苗接種中心接種新冠疫苗。（Getty）

歐洲疾病預防控制中心（ECDC）已將它列為其中一個中心注意的變異病毒株。

美國疾病控制和預防中心（CDC）也在監察它以及逾10個變異病毒株。7月底在南佛羅里達的新增個案中，有10%感染B.1.621，這引起官員注意。

美國傑克遜衛生系統（Jackson Health System）行政總裁米戈亞（Carlos Migoya）稱，南佛羅里達B.1.621個案增加，或與哥倫比亞及邁亞密國際旅遊有關。邁亞密是連接拉美的門戶。

雖然有關B.1.621數據仍未夠多，它同樣有可能致命，情況令人擔心。比利時法蘭德斯廣播電視台（VRT NWS）6日稱，國內一間老人院中7名院友感染B.1.621後死亡。他們之前已接種新冠疫苗。