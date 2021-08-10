三星李在鎔8月13日假釋　尚有官司未了　仍可能再入獄

韓媒8月9日稱韓國法務部假釋審查委員會當天舉行閉門會議，表決通過在「光復節」（8月15日）前的8月13日假釋三星電子副會長李在鎔的議案。不過由於他所涉及的非法併購案和非法注射麻醉藥案正在審理過程中，不排除他今後再次入獄的可能性。



韓聯社9日稱，韓國法務部長官朴范界隨即批准決議。由此，李在鎔將在因「閨密干政」案入獄的207天後重獲自由之身。朴范界9日在記者會上表示，綜合考慮疫情常態化下的國家經濟情況和國際經濟環境、民意所向、服刑態度等因素，決定讓他獲得假釋。

有聲音批評這是給他特別待遇，朴范界說明，近3年內服刑未滿70%就獲假釋人數共244人，李在鎔並非特例。

法務部對李在鎔進行的就業限制處罰將繼續維持。根據《特定經濟犯罪加重處罰法》規定，犯貪污瀆職罪且犯罪金額超過5億韓圜的人，應從有期徒刑執行完畢或決定不執行之日起的5年內限制其就業。另外，鑑於李在鎔所涉及的非法併購案和非法注射麻醉藥案正在審理過程中，不排除他今後再次入獄的可能性。

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圖為2021年1月18日，三星副會長李在鎔到高等法院聽取裁決。（Reuters）

李在鎔現年53歲，2012年12月出任三星電子副會長，2016年捲入時任韓國總統朴槿惠「閨密干政」案，2017年被捕。首爾中央地方法院同年一審，判處他5年監禁。2018年，首爾高等法院二審認為李在鎔迫於朴槿惠等人的壓力「被動行賄」，改判監禁2.5年，緩刑四年。李在鎔坐牢11個月後出獄。2019年8月，韓國大法院（相當於最高法院）在終審中撤銷二審判決，發回首爾高等法院重審。首爾高等法院2021年1月重新判決，判處他入獄2.5年。他第二次入獄。

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