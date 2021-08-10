布林肯：振興國內基建　終結中俄口中「美國衰退論」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）8月9日發表講話，呼籲振興美國國內基礎設施，能夠有效駁斥中俄等國政府所謂的「美國衰退論」。



布林肯8月9日參觀馬里蘭大學的先進製造實驗室（Advanced Fabrication Lab），並在之後發表題為《國內振興作為外交政策優先選項》的演講。

布林肯認為，美國國內振興與美國的全球實力緊密相連，投資美國國內基礎設施將保持和增強美國的全球競爭力與影響力，讓美國從實力地位開展外交，並且能夠有效駁斥中俄等國政府所謂的「美國衰退論」。

「中國基建投入是美國的三倍」，布林肯演講中指出，美國還是世界上最強大的國家和經濟體，但是美國還可以做得更好，尤其是在一些領域，美國已經在被中國等對手追趕甚至趕超。中國每年在基礎設施上的投入是美國的三倍，美國的基礎設施質量現狀在世界上只排到第13位。美國科研支出佔GDP的比例曾經位居世界之首，如今跌到了第9位，而中國則是從第8位躍居到第2位。

布林肯說，中國和俄羅斯等國政府正在公開和非公開場合宣稱美國正在衰弱，「如果美國立即在國內振興上進行重大投入，沒有什麼比這能更快終結那種認為美國最輝煌時代已經過去的詭辯了。當你親眼看到一個國家變得更強、更有效率、更團結時，就很難去說這個國家正在衰退」。

在布林肯發表上述講話之際，美國參議會8月8日通過了兩黨議員合作推出的一項要與中國競爭的基礎設施建設法案，金額高達1萬億美元的方案。美國總統拜登（Joe Biden）稱讚這是具有歷史性的、一代人才有一次的投資。