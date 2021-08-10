美國或承諾不首先使用核武器　拜登政府考慮發聲明

據日媒8月9日消息，在日本舉行廣島和長崎原子彈轟炸76周年紀念活動之際，一群美國前官員發表一封公開信，要求日本政黨不反對美國可能宣佈的，「不首先使用核武器」的立場。



據日本共同社8月9日報道，這群美國前官員包括前防長佩里（William Perry），以及核裁軍專家。這封寫給日本首相菅義偉和日本其他政黨領導人的信稱，美國總統拜登（Joe Biden）正在考慮發表一項聲明，稱美國不會在最初的攻擊中使用核武器，並請求日本支持這一政策。而日本2021年早些時候曾對此表示反對。

信中寫道，「日本是唯一遭受核攻擊的國家，也是廢除核武器的堅定倡導者，如果日本阻止這一雖微小但重要的廢除核武器的步伐，那將是悲劇性的。」

這封信提到，奧巴馬政府2016年曾考慮採取「不首先使用核武器」的政策，但後來又放棄這一想法，原因是擔心包括日本在內的一些盟友的反對，可能會促使這些盟友試圖擁有核武器。

8月6日，在日本廣島和平紀念公園，遊客們在原子彈爆炸犧牲者紀念碑前祈禱。（AP）

文章還稱，這封信由20個個人及包括美國科學家聯合會在內的6個組織簽署，並寄給菅義偉和公明黨、日本立憲民主黨、日本共產黨和日本創新黨等各自的領導人。信中還敦促菅義偉和其他日本政黨領導人發表聲明。

拜登在就職前曾對媒體表示支持這一政策，他說，美國的核武庫應該只是為了遏制攻擊而存在。拜登政府最早將於2022年初制定核計劃。

「不首先使用核武器」原則最早由中國於1964年成功研製原子彈之後提出，印度在1998年亦承諾遵循該原則。美、俄、英、法及巴基斯坦至今仍未承諾「不首先使用核武器」，以色列從未公開承認自己擁核的現況。近年朝鮮擁有核武器後，也未承諾「不首先使用核武器」。