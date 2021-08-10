耶倫再次就債務上限向國會發出警告

據路透社報道，美國財政部長耶倫8月9日再次敦促國會兩黨合作，採取行動提高債務上限，目前更多共和黨議員對提高聯邦政府舉債能力的前景猶豫不決。



耶倫在給國會議員的另一份通知中警告稱，如果在10月美國舉債能力耗盡之前不提高或暫停債務上限，可能會造成經濟損害。

如果不提高或暫停法定債務上限，可能會再次導致聯邦政府停擺或債務違約。美國目前的債務上限為28.5萬億美元。

耶倫在財政部發布的一份聲明中稱，國會應該「像過去一樣採取行動，保護美國的信心和信用不受影響」，並稱這是「共同的責任」。

她補充稱，「如果不能履行這些義務，將對美國經濟和所有美國人的生計造成不可彌補的損害。」

她稱，大部分債務都是在拜登政府上任之前積累的，且共和黨人和民主黨人此前曾多次合作解決借款問題。她在7月的一封信函和6月的一次聽證會上均曾向美國議員施壓。

不過，共和黨人試圖將這個問題與拜登總統和他的民主黨同僚在新冠疫情上的支出以及擴大社會福利的計劃聯繫起來，他們曾公然抨擊上述措施。一些共和黨人還很擔心兩黨基礎設施議案的成本，預計該議案將在8月10日上午通過，部分共和黨人料投票支持。

參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）上周曾表示，民主黨人應該自己解決債務上限問題，民主黨在參議院有微弱優勢。

他8月9日在參議院表示，「他們理應對這個決定負全責。」

共和黨參議員波特曼在接受CNBC採訪時呼應了這一觀點，他將這一問題與3月通過的1.9萬億美元新冠援助計劃以及民主黨人提出的大約3.5萬億美元社會支出計劃聯繫在一起。

波特曼補充稱，「是他們把債務推高至真正危險的地步，」他表示民主黨人可以在沒有共和黨支持的情況下，利用立法協商程序來解決債務上限問題。

共和黨參議員Rick Scott在「霍士周日新聞」節目上表示，共和黨不會在「不進行結構性改革」的情況下支持提高債務上限，但並未透露細節。

耶倫稱10月1日是美國政府現金流的關鍵日期，因在2022財年第一天將需要支付約1,500億美元的費用，其中包括對軍人養老金項目的一些投資。

財政部此前已經宣布了一些措施，比如暫停對員工醫療福利基金的投資，以保存借款能力。