三星李在鎔8月13日出獄　全球晶片之戰或升級

在全球晶片缺背景下，除了繼續漲價，晶片巨頭之間的劇烈競爭，可能隨着明天一個男人的出獄而進一步白熱化。



券商中國8月12日報道，台積電、三星等晶片巨頭大舉擴產，瘋狂搶佔市場份額，行業競爭進入新階段。據了解，韓國三星掌門人李在鎔將於8月13日獲得假釋出獄。市場預期，他出獄後，將推動三星在美國投資170億美元的晶片廠落地，這意味着台積電與三星之間的產能差距大幅縮小，也將改變市場競爭格局。

當前，昌片缺乏情況繼續蔓延。市場分析機構海納國際集團最新研究顯示，7月份晶片交貨期較上月增加了8天以上，達到20.2周。這是該公司自2017年開始跟蹤該數據以來最長的等待時間，這表明全球晶片短缺問題持續惡化。

此外，日產汽車8月10日宣布，位於美國田納西州的一座大型工廠從下周一開始關閉兩周。這是自去年底晶片短缺開始影響全球汽車生產以來，美國大型汽車工廠中停產時間最長的一次。

全球晶片短缺持續惡化 日產美國大型工廠關閉兩周

市場分析機構海納國際集團的最新研究顯示，7月份的晶片交貨期（從訂購到交貨的時間）較上月增加了8天以上，達到20.2周。這是該公司自2017年開始跟蹤該數據以來最長的等待時間，意味着全球晶片短缺問題持續惡化。

該報告還稱，微控制器、控制汽車、工業設備和家用電子產品功能的晶片短缺數量在7月份出現激增。而這類晶片的交貨時間現在是26.5周，正常情況下，這一周期為6到9周。

日產汽車本周二（8月10日）宣布，由於馬來西亞新冠疫情爆發導致的晶片短缺，其位於美國田納西州的一座大型工廠從下周一（8月16日）開始將關閉兩周，預計將於8月30日恢復生產。這是自去年底晶片短缺開始影響全球汽車生產以來，美國大型汽車工廠中停產時間最長的一次。

領先蘋果 英特爾晶片率先採用台積電3nm製程工藝

據台媒報道，全球最大的晶片代工廠商台積電的供應鏈透露，英特爾將領先蘋果，成為第一家採用台積電3nm（納米）晶片製程的半導體公司。

據悉，英特爾將採用台積電3納米制程生產繪圖晶片、服務器處理器。預計明年二季度開始在台積電18b廠投片，7月份正式量產，實際量產時間較原計劃提前一年。

台積電供應商稱，此次英特爾向台積電下的訂單包含帶有集成顯卡的三種服務器CPU，均為該公司的核心產品，首批數量約為4000片。

值得注意的是，近年來，台積電最新制程第一個客户都是蘋果，主要生產蘋果搭載在當年度iPhone新機的A系列處理器，而蘋果也是台積電的第一大客户。對於英特爾成為台積電3納米第一個客户，台積電表示，不對客户接單做任何評論。

根據台積電此前的說法，和5納米制程相比，3納米制程有助於計算性能提升10%至15%，同時降低25%至30%的耗電量。

目前，台積電美股市值為6017億美元。2020年以來，台積電美股累計漲幅超過一倍，今年2月份一度漲至141美元，之後幾個月大幅回調。截至8月11日收盤，台積電股價報115.99美元。

8月10日，台積電在其官網公布7月營收報告。2021年7月份，公司合併營收約為新台幣1245.58億元，較上月減少了16.1%，較去年同期增加了17.5%。2021年1至7月累計營收約為新台幣8591.13億元，較去年同期增加了18.1%。

需要指出的是，7月份的營收按月下滑16.1%，終結了台積電營收按月持續上漲的勢頭；而17.5%的按年增長率，也低於6月份的22.8%和5月份的19.8%。

三星掌門人明天出獄 百億美元晶片廠或推進

英特爾成為第一家採用台積電3納米晶片製程的客户，或許意味着英特爾肯定台積電3納米制程技術優先三星。

值得關注的是，韓國三星電子副會長李在鎔將於8月13日獲准假釋。在全球陷入晶片荒的背景下，李在鎔假釋出獄有助於三星的重大併購以及在美投資案的推進，三星或將加快重大併購，全力追趕台積電。而作為台積電最大的競爭對手，三星是全球第二家可以量產5納米晶片的廠商，同時，三星在3納米工藝製成上的進度絲毫不比台積電弱。

李在鎔現年53歲，2012年12月出任三星電子副會長，2016年捲入時任韓國總統朴槿惠親信干政案，2017年遭逮捕。首爾中央地方法院同年一審，判處他5年監禁。2018年，首爾高等法院二審認為李在鎔迫於朴槿惠等人的壓力「被動行賄」，改判監禁兩年半，緩刑四年。李在鎔坐牢11個月後出獄。

但韓國大法院隨後在2019年10月終審過程中對二審所涉行賄金額等表示異議，將案件發回首爾高等法院重審。重審後首爾高等法院於今年1月18日就李在鎔案進行二審重審判決，李在鎔因行賄等罪名獲刑2年6個月，李在鎔因此再度入獄服刑至今。

彭博社認為，李在鎔如果重返三星，很可能加快美國170億美元的投資計劃或重大併購。早些時候，三星宣布將投資170億美元在美國建設一座晶片工廠，以縮小跟台積電的差距，但工廠地址迄今仍未確定。外界猜測，這項大規模投資計劃很有可能會在李在鎔回歸後確定。

在2021年第二季度，三星電子趕超英特爾，成為全球最大的晶片生產商。三星的半導體業務在二季度銷售收入為22.74萬億韓元，高於英特爾二季度總銷售額196億美元。7月29日，三星電子高管在季度財報電話會議上表示，該公司今年的代工業務銷售額有望增長20%。

在過去30年的大部分時間裏，總部位於美國加州聖克拉拉的英特爾，一直佔據全球銷量第一的位置，僅在2017年和2018年將冠軍寶座讓給三星。如今，它又一次失去了行業霸主的地位。

晶圓代工企業紛紛漲價 台積電也加入

在「缺芯」潮下，晶圓代工企業紛紛宣布漲價。

8月2日，韓國晶圓代工巨頭三星電子透露會調漲晶圓代工價格，以資助其在韓國平澤附近的S5晶圓廠的擴張，從而使其得到更多收益來支持下一輪投資。

8月6日，據台媒報道稱，台積電已通知客户，從8月開始，其為LCD驅動晶片供應商提供的12英寸晶圓製造服務將提價15％-20%，這將促使供應商提高終端客户的晶片報價。值得注意的是，自今年3月底起就有消息稱台積電要漲價，而且台積電還取消了對客户的優惠，導致變相漲價數個百分點。

有分析稱，台積電這一波調漲預期將促成第三季度新一波的晶片漲價風潮，預期此次調價將帶動終端OLED與LCD驅動IC迎來新一輪報價漲勢。

據IC設計人士透露，台灣多家晶圓代工廠準備再次提高成熟製程8和12寸報價，提價幅度至少為5-10%，漲價通知至2022年Q1。自去年Q4產能緊張開始以來，台灣代工廠至少已2次提價，累計漲幅在30%以上，聯電、力積等台廠2021年Q2業績創歷史新高。民生證券指出，本次提價將進一步強化當前的缺芯漲價邏輯，提升代工企業全年業績預期。

搶佔市場份額 全球晶片巨頭紛紛擴產

而面對全球晶片的短缺，為了鞏固自己的市場份額，全球晶片巨頭們紛紛拋出了擴產計劃。

台積電4月份宣布，在未來3年投入1000億美元增加產能；6月初，台積電高管表示，公司投資120億美元的美國亞利桑那州晶圓廠已經動工。

英特爾3月份宣布，將斥資200億美元，在美國亞利桑那州新建兩家晶片工廠。同時，英特爾還宣布，向外部客户開放晶圓代工業務。

面對台積電和英特爾這兩家半導體巨頭的挑戰，三星計劃將在美國投資170億美元建設先進製程晶圓廠，生產半導體產品。今年7月份，有報道稱，三星電子考慮在美國建設晶片工廠，投資將高達170億美元，目前正在尋找美國新晶片工廠的建設地點，潛在選址包括德克薩斯州，德克薩斯州的威廉森縣就是他們考慮的建廠地址之一。

市場研究機構集邦諮詢的數據顯示，目前台積電是全球最大的代工廠商，佔據全球代工市場的55%，其次是三星，市場份額為17%。業內人士表示：「三星的晶片業務受內存市場價格波動影響較大。該公司需要加大投資晶圓代工業務，以與台積電展開競爭，並應對來自英特爾的威脅。」

機構：中國半導體設備板塊迎黃金增長期

根據中國國家統計局數據，2021年1-6月中國集成電路產量為1712億塊，按年增長48.1%；6月單月集成電路產量308.2億塊，按年增長43.9%。根據海關總署數據，2021年上半年，中國集成電路行業進口額為1978.8億美元，按年增長28.3%，出口額為663.62億美元，按年增長32%。

中原證券預計，半導體行業景氣度仍將延續，晶片供需緊張的情況短期不會緩解，行業仍將維持「上肥下瘦」的產業鏈格局。

民生證券指出，大陸半導體設備產業在經歷依賴國外技術階段、自主研發階段後，已步入本土替代階段。從市場空間看，大陸已成為全球半導體設備最大需求市場，本土foundry、存儲IDM等大規模擴產將推動市場持續增長。從自給率看，各品種設備自給率普遍低於10%，少數低於20%，整體自給率水平偏低。認為大市場+低自給率，疊加國產替代大趨勢，大陸整體半導體設備板塊迎來黃金增長期。