美台首次舉行海巡會議　國台辦警告台灣勿挑釁玩火

美國與台灣首次舉行海巡工作小組會議，媒體並傳出台美在台灣東部海域舉行海巡聯合演練，國台辦發言人警告民進黨當局不要挑釁玩火。



美國在台協會（AIT）和台灣外交部8月11日宣布兩者11日召開了「台美海巡工作小組」第一次視像會議。

台灣外交部稱，台美雙方同意「台美海巡工作小組」未來將定期召開會議，就共同關切的海事議題進行協調，以強化台美合作因應區域海事挑戰的能力。

台灣外交部稱，「台美海巡工作小組」第一次視訊會議是依據2021年3月25日雙方簽署的《台美設立海巡工作小組了解備忘錄》而成立。

台灣海巡署與美國海岸巡防隊在會中就海上執法、打擊「非法、未報告及不受規範」（IUU）漁業活動以及聯合海上搜救等議題深入交換意見。

美國在台協會表示，美台雙方在會中討論瞭如何改善海事的聯合應變能力，包括搜索與救援、救災及環境等議題，並探索機會以增進溝通及持續人員間的教育訓練。

美台也持續針對共同目標努力，包括保護海洋資源、減少「非法、未報告及不受規範」的漁業行為，並參與海上聯合搜救及海洋環境污染應變活動。

此前有台媒報道，台美在台灣東部海域舉行了海巡聯合演練，但台灣官方予以否認。

2021年4月29日，台灣總統蔡英文表示，台灣海巡艦艇舷側新增「TAIWAN」字樣，讓海巡部門更清楚辨識、更安全執法。（台灣總統府）

中國國台辦發言人馬曉光8月11日應詢表示，大陸方面注意到了相關報道。大陸方面堅決反對美方與中國台灣地區進行任何形式的官方往來和軍事聯繫。

馬曉光警告稱，台灣民進黨當局與外部勢力勾連、挑釁玩火，必將自食惡果。

中國南海研究院院長吳士存在接受香港中通社採訪時表示，「美台海巡聯合演習」表面上是海上執法，實際上是一種變相的軍事安全合作。

吳士存指出，要將此視同為美台在軍事安全領域合作的「打擦邊球」行為，未來甚至可能將過渡到美台海軍之間的聯合演習。

吳士存稱，面對美國與台灣如此試探北京底線的行為，北京方面應保持警惕，要應對其可能出現行動升級和規模擴大。