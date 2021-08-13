中國駐美國大使秦剛會見美國副國務卿舍曼　就台灣問題闡述立場

撰文：梁凱怡
出版：更新：

中國駐美國大使秦剛8月12日會見美國常務副國務卿舍曼（Wendy Sherman）。雙方深入、坦誠交換意見。舍曼歡迎秦剛來美履新，表示美國務院將為他履職提供便利和支持。

舍曼表示，她於會面期間檢視上月向中國官員提出的問題，並稱「我們仍然致力繼續討論」。

新華社報道，秦剛感謝美方為履職提供支持和協助。秦剛表示，當前中美關係站在新的十字路口。他將按照兩國元首今年除夕通話的精神，加強同美方的及時溝通對話，努力推動理性、穩定可控、建設性的中美關係。

雙方並就共同關心的問題交換意見，同意繼續保持密切對話溝通。

圖為2019年5月21日，舍曼前往國會山與眾議院議長佩洛西會面。（AP）

秦剛表示，雙方談得很深入，也很坦誠，充分交換意見。雙方一致認為，中美雙邊關係非常重要，要通過對話溝通解決問題，管控好分歧和矛盾，改善兩國關係。他強調，台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的問題，他向舍曼明確闡述中方立場。

美國參議院通過議案呼籲助台灣參與世衛組織　北京：已提嚴正交涉拜登12月舉行民主峰會　獲邀領導人名單尚待公布耶倫傳擬赴中國或晤劉鶴　美國財政部：暫無訪華計劃美國副國務卿舍曼8月12日會晤秦剛
中美關係
美國
舍曼Wendy Sherman
發表評論...