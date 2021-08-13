巴基斯坦恐襲調查有進展中國讚賞　外交部：恐怖主義是公敵

巴基斯坦外交部長庫雷希（Shah Mahmood Qureshi）8月12日通報達蘇恐襲案與印度及阿富汗情報機構有關，中國外交部發言人華春瑩進行回應。



中國外交部網站8月12日消息顯示，巴基斯坦政府8月12日召開新聞發布會，公布對達蘇恐襲案調查的最新進展，稱該案在阿富汗策劃，由「巴基斯坦塔利班」斯瓦特分支具體實施；襲擊者在阿富汗受訓，其使用的車輛是從阿富汗購入；部分嫌疑人已在巴基斯坦被捕，其餘人員現在阿富汗境內；襲擊者所屬恐怖網絡得到印度、阿富汗情報部門支持。請問中方對此有何評論？

華春瑩回應稱，中方高度關注巴基斯坦對有關恐襲事件調查工作在較短時間內取得重大進展，對巴基斯坦所作積極努力表示讚賞。目前，巴基斯坦進一步調查仍在進行之中。雙方將按照兩國領導人達成的重要共識，查明所有事實真相，在此基礎上追究和嚴懲肇事真兇。

華春瑩還提出，雙方將繼續升級和強化安保合作機制，確保中方在巴基斯坦項目、人員和機構安全。

2019年8月9日，中國外長王毅會晤庫雷希（左）承諾繼續堅定支持巴方維護自身的正當權益。（新華社）

8月12日，巴基斯坦外交部長庫雷希稱，7月14日發生的導致9名中國公民死亡的達蘇巴士爆炸案是一宗自殺式恐怖襲擊。針對此次襲擊的調查顯示，印度情報組織「印度調查分析處（Research and Analysis Wing，RAW）」和阿富汗國家安全局（National Directorate of Security，NDS）與此事存在關聯。

巴基斯坦記者卡茲米（Wajahat Kazmi）在社交媒體上稱，庫雷希指出在此次襲擊中使用的汽車是被走私到巴基斯坦的，而且最初計劃的襲擊目標是迪阿莫-巴沙大壩，而不是達蘇水電站。

巴基斯坦爆炸事件，中國要求徹查。（中國央視截圖）

路透社提到，與達蘇大壩相同，迪阿莫-巴沙大壩同樣是位於印度河上游支流的一座水電大壩。2020年5月13日，中國電建集團—巴基斯坦邊境工程組織（Frontier Works Organization，FWO）聯營體簽署了項目大壩標施工總承包合同。合同金額195.056億元人民幣，其中中國電建集團佔有70%份額。

在這之前，中方企業承建的開普省達蘇水電站項目出勤班車7月14日在赴施工現場途中遭遇爆炸，造成中方9人、巴方3人遇難。