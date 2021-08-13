阿富汗局勢｜英國派兵阿富汗撤僑　傳憂塔利班遲早掩至

阿富汗塔利班武裝8月13日宣佈已佔領12座省會城市，英國將部署數百名士兵幫助僑民和翻譯人員離開阿富汗。美國駐阿富汗大使館非核心人員也開始撤離。



接近外交人士透露的消息稱，塔利班武裝已經非常接近阿富汗第二大城市坎大哈。圖為2021年8月10日，塔利班武裝人員在阿富汗法拉省首府法拉市。（AP）

英國防大臣華萊士（Ben Wallace）8月12日表示，阿富汗局勢越來越嚴峻，英國駐喀布爾大使館將搬遷至更安全的地方，大使館人數將減到最少。英國駐喀布爾大使布里斯托 （Laurie Bristow）留在阿富汗首都。

華萊士在新聞發布會上說，走到這一步已經考慮了很久，鑑於阿富汗目前局勢不得不迅速走向這個階段。預計第一批英國軍隊增援在8月15日前抵達，總人數600名軍人，包括醫生和後勤人員。「我授權部署更多士兵為了協助在喀布爾的外交人員，幫助國民離開該國並支持重新安置冒着生命危險的前阿富汗僱員」。

美國總統拜登8月10日在記者會上表示，不後悔從阿富汗撤軍，希望「政府軍應當自己為自己而戰，為自己的國家而戰，阿富汗政府還有機會」。（AP）

報道提及，美國總統拜登（Joe Biden）下令撤軍，這導致英國處於兩難的局面：把幾十個美國特種空勤團（SAS）或其他特種部隊人員留在那裏，而又沒有美國軍事基地或空中支援掩護，塔利班早晚會找到他們。

另據路透社稱，塔利班武裝距離首都喀布爾僅150公里，並且已經佔領了距喀布爾150公里的加茲尼省首府加茲尼市（Ghazni）。美國國防部宣布派出3,000名士兵協助撤僑和撤離外交人員及翻譯人員的任務。

美國務院發言人普萊斯（Ned Price）8月12日證實，華盛頓將加快從美國軍隊中撤離翻譯和其他協助過美方的人員速度，這些人員在塔利班武裝掌權時可能會受到報復。