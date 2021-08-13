俄羅斯防長抵華觀摩中俄軍演將晤魏鳳和

中俄大規模聯合軍演正在中國寧夏舉行，俄羅斯國防部長已經抵達中國，將觀摩中俄聯合軍演，並與中國國防部長魏鳳和舉行會晤。



據俄羅斯衛星通訊社8月12日報道，俄羅斯國防部長紹伊古（Sergey Shoygu）抵達中國進行工作訪問，將觀摩中俄聯合軍演「西部・聯合-2021」。

紹伊古訪華期間還將與中國國防部長魏鳳和舉行會晤。

俄國防部公布，中俄兩國國防部長會談的主要議題將是雙邊軍事合作，其中包括兩國軍隊的實際互動。

在俄羅斯國防部長紹伊古訪華觀摩中俄軍演前，8月11日，美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）與俄羅斯防長紹伊古通了電話。

中俄「西部・聯合-2021」演習於8月9日在中國西部的寧夏青銅峽合同戰術訓練基地正式啟動。

此次中俄聯合軍事演習將持續到13日，中俄兩軍近1.3萬名軍人參加，將動用超過400件武器和軍事技術裝備。中方參演部隊以西部戰區為主，俄聯邦武裝力量以東部軍區為主。

紹伊古在結束和奧斯汀的通話之後即赴華和中國國防部長魏鳳和會晤，這是中俄兩國防長在20天時間內第二次會晤。

根據美國國防部官網11日發布的消息，美國國防部新聞秘書柯比（John Kirby）表示，此次通話的目的是要在7月28日美俄戰略對話會後「持續為增強透明和降低風險而做出努力」。在隨後五角大樓的記者會上，柯比也沒有透露關於美俄會談更多的訊息。

據俄羅斯媒體報道，俄羅斯國防部稱：「雙方討論了雙邊戰略穩定磋商的成果，以及全球和地區安全問題。」

中國官媒《環球時報》分析稱，紹伊古此前曾譴責美國正在上合組織周邊地區打造不穩定根源，在華期間他是否會繼續對美國「放狠話」值得關注。

此次美俄防長通話會涉及到中國嗎？在11日五角大樓記者會上有一個問題是：今天美俄防長通話，那麼美中防長在接觸上是否有新的進展？

柯比回答說，「我沒有說防長正在等待和中國同行接觸，在美國防長這個級別我們還沒有和中國對等官員進行過會談，我也沒有新的消息發布。」