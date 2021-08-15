中國就參拜靖國神社行為提嚴正交涉　批評日本褻瀆歷史

8月15日是日本終戰日，日本多名內閣大臣參拜靖國神社，首相菅義偉供奉祭祀費。中國外交部批評日方「褻瀆歷史正義」。



據日媒報道，8月15日，日本首相菅義偉向靖國神社供奉了祭祀費。日本前首相安倍晉三、多名內閣成員和一些國會議員於15日或日前分別參拜了靖國神社。

中國外交部發言人華春瑩15日對此回應稱，靖國神社是日本軍國主義發動對外侵略戰爭的精神工具和象徵，供奉有罪行滔天的14名二戰甲級戰犯。

「日本一些政要在靖國神社問題上的所作所為，是對歷史正義的褻瀆，也是對包括中國在內亞洲受害國人民感情的嚴重傷害，再次反映出日方對待自身侵略歷史的錯誤態度。」

華春瑩指出，中方已通過外交渠道在北京和東京向日方嚴正交涉，表達強烈不滿和堅決反對。

「中方敦促日方切實信守正視反省侵略歷史的表態和承諾，在靖國神社等歷史問題上謹言慎行，徹底同軍國主義切割，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。」

2021年8月13日，日本防衛大臣岸信夫參拜靖國神社。（Reuters）

8月15日是二戰日本投降76周年紀念日，菅義偉8月15日通過自己的辦公室，以「自民黨總裁」的名義向靖國神社供奉了「玉串料」（祭祀費）。

15日，三位內閣大臣參拜了靖國神社，包括日本環境大臣小泉進次郎、文部科學大臣萩生田光一與世博擔當大臣井上信治。

此前，日本經濟再生擔當大臣西村康稔和防衛大臣岸信夫已於13日參拜靖國神社。

日本政府主辦的「全國戰歿者追悼儀式」在東京都千代田區的日本武道館舉行。日本首相菅義偉在就任後首次出席該儀式。

據英國路透社報道，日本首相菅義偉8月15日承諾，日本不會再發動戰爭。

日本共同社指出，菅義偉基本沿襲了2020年日本時任首相安倍晉三的發言內容，包括未提及對亞洲各國的加害責任等。