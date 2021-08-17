誰在領導阿富汗塔利班？六大關鍵人物構成金字塔結構

隨着極端組織塔利班已掌控阿富汗，外界更多關心誰在領導阿富汗塔利班，核心領導層的六大關鍵人物構成了政治、軍事和宗教的金字塔結構。



8月15日，阿富汗喀布爾，塔利班武裝分子進入喀布爾總統府，在辦公室內拍照。（AP）

綜合媒體8月16日報道，塔利班領導人阿洪扎達（Haibatullah Akhunzada）曾於7月18日發表宰牲節致辭，聲稱其願意和世界各國建立「良好、強健的外交、經濟和政治關係」。中國官媒報道，阿洪扎達承諾，塔利班會盡力保護各國使領館、人道主義組織和外國投資者在阿富汗的安全。

除了阿洪扎達高調表態外，塔利班高層人員也在卡塔爾首都多哈等地舉行的和平談判中多次露面，讓世界關注到長期處在「神秘」迷霧中的塔利班高層。

路透社8月12日報道稱，阿富汗塔利班主要有阿洪扎達、雅各布（Mullah Mohammad Yaqoob）、哈卡尼（Sirajuddin Haqqani）等人。他們基本都是普什圖族人，負責領導塔利班的政治、宗教與軍事事務，也構成了塔利班領導層穩固的金字塔結構。

英國廣播公司（BBC）7月1日報道總結，阿富汗塔利班的領導架構中，阿洪扎達位於最頂端。阿洪扎達下轄三名副手，分別是主管政治事務的巴拉達爾（Mullah Abdul Ghani Baradar）、主管軍事的雅各布、主管哈卡尼網絡（塔利班下屬武裝組織）的哈卡尼（Sirajuddin Haqqani，下稱西拉柱丁）。除此之外，阿卜杜勒-哈基姆・哈卡尼（Abdul Hakim Haqqani）以老資歷裁判長身份監督塔利班的司法架構。

阿富汗塔利班有包含軍事、情報、經濟、政治以及其他13個委員會，其中塔利班政治委員會下轄的多哈政治辦公室負責和平談判。

阿富汗變天：圖為8月16日一名塔利班戰士待在阿富汗總統府門外。（AP）

「領袖」阿洪扎達

據路透社報道，阿洪扎達被稱為「忠實的領袖」，是一名伊斯蘭教法學者，對塔利班的政治、宗教和軍事事務擁有最終權力。2016年，阿洪扎達接替其死於美軍無人機轟炸的前任曼蘇爾（Akhtar Mansour），正式接任塔利班最高領導人一職。

阿富汗塔利班遭美軍趕下台後，阿洪扎達在巴基斯坦西南部城鎮庫奇拉克的一座清真寺佈道與教學。2016年阿洪扎達「突然消失」，不久後他成了阿富汗塔利班的領袖。目前，阿洪扎達的具體棲身之處並未為外界知曉。

「長子」雅各布

路透社刊文稱，雅各布今年約30歲，是普什圖族人。他是塔利班創始人奧馬爾的長子，因此他一度被認為是接棒塔利班領導人職位的人選。

報道稱，有一名塔利班指揮官透露，雅各布在2016年推舉新領導人的會議上主動推舉了阿洪扎達。雅各布認為，自己缺乏實戰經驗，而且還太年輕。

目前，雅各布負責監督塔利班的軍事行動。阿富汗當地媒體報道稱，雅各布人在阿富汗境內。

阿富汗局勢：塔利班取得首都喀布爾的控制權後，不少阿富汗民眾8月15日步行到喀布爾機場，希望可以乘搭飛機出國避難。（Reuters）

「管家」哈卡尼

哈卡尼是阿富汗武裝組織哈卡尼網絡的指揮官——賈拉魯丁・哈卡尼（Jalaluddin Haqqani）的兒子。在賈拉魯丁於2018年病逝後，西拉柱丁接手領導哈卡尼網絡。

眼下，哈卡尼網絡盤踞在巴基斯坦、阿富汗邊境，活躍於阿富汗首都喀布爾和東部與巴基斯坦交界的邊境省份，並負責監督塔利班在邊境的金融和軍事資產。西拉柱丁因此被外界視為塔利班的「管家」。

多哈談判者：巴拉達爾、斯坦尼克扎伊、阿卜杜勒-哈基姆・哈卡尼巴拉達爾

毛拉阿卜杜勒-加尼・巴拉達爾是塔利班的聯合創始人之一。目前，巴拉達爾是塔利班政治辦公室的負責人，並且是該組織在多哈的談判團隊成員。

斯坦尼可扎伊曾在塔利班執政時期的政府內擔任副部長。2015年，斯坦尼克扎伊成為多哈塔利班政治辦公室負責人。斯坦尼可扎伊參與了塔利班與阿富汗政府的談判，並代表塔利班出訪多國。

阿卜杜勒-哈基姆・哈卡尼是塔利班談判小組的負責人，他領導着頗有實力的宗教學者委員會，外界普遍認為他是阿洪扎達最信任的人。