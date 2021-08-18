阿富汗局勢｜塔利班控制通往機場道路　武裝分子涉暴力阻嚇民眾

撰文：許懿安
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塔利班8月15日開進阿富汗首都喀布爾後，大批民眾湧往機場，望能登機離開。機場雖有美軍及北約駐守，惟武裝分子已控制通往機場的道路，以及在喀布爾北部設立多個檢測站。不過仍有為數不少的人想進入機場，為此不惜爬到牆上，但被疑似武裝分子的人開槍擊中。

美國稱塔利班承諾讓人們有通往機場的安全通道，但在Twitter上流傳的照片，以及目擊者的證詞，似乎在說着另一個故事。

美國全國公共廣播電台（NPR）記者鮑曼引述他在阿富汗的朋友，稱塔利班分子毆打企圖前往機場的婦女。

在另一則Twitter推文中附有4張照片，其中可見一名女子及一名兒童受傷，據稱兩人是被毆打以及被鞭抽打。兩人頭部都有傷口及流血。他們受襲前正在嘗試通過一個檢查站。

從《洛杉磯時報》記者上載至Twitter的照片可見，受傷婦女倒臥路邊、頭部有血，另有一名被人抱着小孩血流披面。兩人看來意識不清。

《洛杉磯時報》記者Marcus Yam在Twitter推文稱，塔利班分子以開槍、鞭、棍及利器阻止數千人湧入機場。連上一段提及的受傷婦女及兒童，至少6人受傷。

此外，阿富汗阿斯瓦卡通訊社（Asvaka News）發布一影片，片中一名男子爬到牆上，一名走在地上、身穿黑衣的人走到他下方並開槍，男子中槍後轉身傾向牆的另一方，未知他有否墮地。

喀布爾機場經過16日的混亂後，多國包機18日在喀布爾機場恢復升降。

湧往機場的人是有所減少，惟仍有人去碰運氣。

身在喀布爾的消息人士對《衛報》說，塔利班在檢查站查看人們的文件，沒有文件的人會被迫返回。在大部分阿富汗人都沒有簽證及護照的情況下，他們哪裏都去不了。

即使曾為軍方效力人士的家屬，亦不一定能順利上機。曾為英國海軍突擊隊成員的法辛（Paul Farthing）向英國《太陽報》稱，他與妻子來到機場，但在混亂中失散。他稱她和其他英國人一樣在混亂中被人踩踏，最終還被美軍及英軍拒絕登機。

他稱她現時據信身在一個安全地點，與一名有孕的女性職員待在一起。

法辛在阿富汗成立用於拯救動物的庇護中心，已有15年歷史。

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