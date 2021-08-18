阿富汗局勢｜塔利班控制通往機場道路　武裝分子涉暴力阻嚇民眾

塔利班8月15日開進阿富汗首都喀布爾後，大批民眾湧往機場，望能登機離開。機場雖有美軍及北約駐守，惟武裝分子已控制通往機場的道路，以及在喀布爾北部設立多個檢測站。不過仍有為數不少的人想進入機場，為此不惜爬到牆上，但被疑似武裝分子的人開槍擊中。



美國稱塔利班承諾讓人們有通往機場的安全通道，但在Twitter上流傳的照片，以及目擊者的證詞，似乎在說着另一個故事。

美國全國公共廣播電台（NPR）記者鮑曼引述他在阿富汗的朋友，稱塔利班分子毆打企圖前往機場的婦女。

An Afghan friend in Kabul reports Taliban beating women who tried to get to the airport. Friend fled with his wife and two kids and lost all luggage and money. Now hunkered down and afraid. — Tom Bowman (@TBowmanNPR) August 17, 2021

在另一則Twitter推文中附有4張照片，其中可見一名女子及一名兒童受傷，據稱兩人是被毆打以及被鞭抽打。兩人頭部都有傷口及流血。他們受襲前正在嘗試通過一個檢查站。

從《洛杉磯時報》記者上載至Twitter的照片可見，受傷婦女倒臥路邊、頭部有血，另有一名被人抱着小孩血流披面。兩人看來意識不清。

《洛杉磯時報》記者Marcus Yam在Twitter推文稱，塔利班分子以開槍、鞭、棍及利器阻止數千人湧入機場。連上一段提及的受傷婦女及兒童，至少6人受傷。

*GRAPHIC WARNING* Taliban fighters use gunfire, whips, sticks and sharp objects to maintain crowd control over thousands of Afghans who continue to wait for a way out, on airport road. At least half dozen were wounded while I was there, including a woman and her child. #Kabul pic.twitter.com/a2KzNPx07R — Marcus Yam 文火 (@yamphoto) August 17, 2021

此外，阿富汗阿斯瓦卡通訊社（Asvaka News）發布一影片，片中一名男子爬到牆上，一名走在地上、身穿黑衣的人走到他下方並開槍，男子中槍後轉身傾向牆的另一方，未知他有否墮地。

Taliban Fighter shooting on a man trying to enter to the #kabulairport, He actually expected the Taliban to behave like the police of the previous Government, while No, Taliban speak another language of behavior. pic.twitter.com/3T8tcl4joY — Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 17, 2021

喀布爾機場經過16日的混亂後，多國包機18日在喀布爾機場恢復升降。

湧往機場的人是有所減少，惟仍有人去碰運氣。

身在喀布爾的消息人士對《衛報》說，塔利班在檢查站查看人們的文件，沒有文件的人會被迫返回。在大部分阿富汗人都沒有簽證及護照的情況下，他們哪裏都去不了。

即使曾為軍方效力人士的家屬，亦不一定能順利上機。曾為英國海軍突擊隊成員的法辛（Paul Farthing）向英國《太陽報》稱，他與妻子來到機場，但在混亂中失散。他稱她和其他英國人一樣在混亂中被人踩踏，最終還被美軍及英軍拒絕登機。

他稱她現時據信身在一個安全地點，與一名有孕的女性職員待在一起。

法辛在阿富汗成立用於拯救動物的庇護中心，已有15年歷史。