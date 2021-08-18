特朗普斥拜登在阿富汗事件讓美國蒙羞：中國正開心地嘲笑美國

美國前總統特朗普8月17日接受霍士新聞（Fox News）採訪，就阿富汗局勢強烈批評現任總統拜登。特朗普還提到中國，稱「中國正在非常開心地嘲笑美國」。



特朗普說，拜登對美國的羞辱超過歷史上任何一位總統，明顯超過民主黨人卡特（Jimmy Carter）執政時1979年發生的伊朗人質危機。

特朗普說：「對我們的國家來說，這是一個可怕的時刻。在我看來，這些年來，我們的國家從未如此蒙羞。我不知道你們將其稱之為什麼，軍事上的失敗還是心理上的挫折，這裏從來沒有發生過這樣的事情……」

阿富汗變天，到處可見塔利班武裝分子（請點擊圖集瀏覽）：

特朗普表示，懷疑拜登是否會造成更嚴重的人質危機，因為阿富汗首都喀布爾的哈米德·卡爾扎伊國際機場（Hamid Karzai International Airport）被塔利班控制，四周遍佈檢查站，有報道稱那裏發生了毆打和其他暴力事件。

特朗普說：「成千上萬的美國人和其他人被困在阿富汗，非常危險。所以這是你甚至不能相信的事情。」

數百名阿富汗人追着美軍C-17運輸機跑，現場極度混亂（請點擊圖集瀏覽）：

「我昨天看到了那架巨大的（美軍）運輸機，人們抓住飛機的一側，試圖飛離阿富汗，因為他們感到難以置信的恐懼。他們從2,000英尺的高空墜落，沒有人見過這樣的事。」他又稱「這是我所見過的最丟臉的時刻。」

另據霍士新聞公布的影片，特朗普將阿富汗危機歸咎於拜登、將其稱為「我們國家歷史上最大的尷尬」。

特朗普認為，中國在目睹塔利班接管阿富汗後「非常開心」，還會「嘲笑」美國，他稱「當中國看着這一幕發生，他們很開心，他們在嘲笑我們。」