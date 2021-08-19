華為孟晚舟引渡案結束審理　華為加拿大發聲明

華為加拿大公司當地時間8月18日就卑詩省高等法院孟晚舟引渡案結束審理發表聲明。



中國央視8月19日報道，華為的聲明說，案件審理已經持續了兩年多。孟晚舟的辯護律師就程序濫用的四個分支向法庭進行了陳述，即政治驅動、非法拘禁、證據缺失與錯誤描述、違反國際習慣法。孟女士的憲章權利因司法程序的濫用而遭到了侵犯。唯一的補救措施就是停止引渡。

在審理過程中，主審法官霍爾姆斯向檢方問到，「就事實而言，一樁在多年之後依然沒有造成實際傷害的欺詐案是不是不同尋常？」「在一個被指為受害者的大型機構內，其內部顯然有無數的人知道相關事實，這些事實現在能被說成虛假陳述嗎？」

從媒體對法庭的報道表明，法官認為美方對孟女士的指控「可疑」，並將其描述為「模糊」和「不同尋常」。法庭聽取的證據顯示，（本案）沒有欺騙、沒有損失，甚至沒有金錢損失的風險。孟女士的演示文件表述與所謂的滙豐銀行遭受的損失之間，沒有因果關係。

隨着案件審理的結束，孟女士的律師將提請法庭考慮程序濫用相關分支的綜合影響，讓孟女士獲得自由。相關判決有望在幾個月後作出。