傳日本自民黨擬與台灣民進黨舉行黨際對話　北京：日方需謹言慎行

日媒報道指，日本執政自民黨計劃與台灣民進黨就安全問題舉行對話，對此中國外交部發言人於8月19日表示，中方希望日本謹言慎行。



8月19日，外交部發言人華春瑩主持例行記者會。有記者問及日媒稱，日本執政的自民黨計劃避開政府間對話，通過黨際交流途徑，與台灣的民進黨進行「2+2」安全對話一事有何看法。

華春瑩表示，她注意到有關的報道，首先她想說台灣是中國的一部份，北京堅決反對建交國同台灣進行任何形式的官方往來，台灣問題事關中日關係的政治基礎，日方在台灣問題上對中國人民負有歷史罪責，必須而且尤其需要謹言慎行。

華春瑩稱，中方嚴肅敦促日方重新審視有關考慮，不得以任何形式干涉中國內政，不得以任何形式向台獨勢力發出錯誤的信號。

據《日本時報》報道，日本執政黨自民黨計劃最快在8月內與台灣民進黨就安全問題進行線上會談，消息人士向《日本時報》指出，這場計劃中的會談，被視為政府間「2+2」安全對話的執政黨版本。