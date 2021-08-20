日本疫情｜確診再創新高　染疫孕婦無醫院收治　在家分娩早產嬰亡

日本8月19日新增25,156宗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診個案，連續兩日創新高。位於東京都附近的柏市有確診孕婦未能找到能夠收治她的醫院，被迫在家分娩，早產嬰最終不治。



事主為30多歲的孕婦，懷孕29週，有中度的新冠肺炎病徵。根據千藥縣官員指，公共衛生中心17日早上致電孕婦查問病情，對方表示感到腹部較前一日更加不適。官員稱，中心嘗試安排孕婦入院，但不成功。當日下午約4時30分，孕婦致電中心稱感到陣痛。

中心再次嘗試安排孕婦入院，但沒有醫院能夠收治她。孕婦最終只能在家分娩，5時15分誕下男嬰。不過緊急救護服務最終花了逾45分鐘才把她和男嬰送到醫院，男嬰最終不治，孕婦則沒有生命危險。

報道指出，確診孕婦生產時，為了防疫與縮短生產時間，需先準備進行剖腹產，新生兒也必須立刻隔離，因此能夠處理的醫院有限，安排住院較花時間。千葉縣知事熊谷俊人稱，他將非常認真看待事件，將與婦產醫院等合作，研究可以提供的支援。

圖為2021年8月13日，日本東京都淺草仲見世商店街有身穿浴衣和戴口罩的人經過。（AP）

日本連續兩日創單日確診新高。埼玉、大阪、廣島、鹿兒島、沖繩等22個府縣刷新最高紀錄。重症患者增加49人至1765人，連續7天創新高。死亡人數共28人，包括千葉5人、東京和神奈川各4人等。