4艘中國海警船巡邏釣魚島　日本擬部署巡視船

日本第11管區海上保安總部（那霸）8月19日證實，四艘中國公務船一度駛入尖閣諸島（中國稱釣魚島）附近海域。日本方面正關注中國漁船最新動向。



據日本共同社8月19日報道，日本第11管區海上保安總部（那霸）消息顯示，四艘中國海警船8月19日相繼駛入釣魚島附近海域，四艘中國海警船隨後駛出、進入外側的毗連區。四艘中國海警船分為兩艘一組，當時周圍沒有日本漁船航行。

值得一提的是，其中一艘搭載了類似機關炮的裝置，日方巡邏船警告其離開。這是7月14日後再次有中國公務船駛入釣魚島附近領海，也是2021年第31天。

在這前一天，日本官房長官加藤勝信在8月18日記者會上透露，圍繞中國在包括釣魚島在內的東海設置的休漁期在8月16日結束一事，截至8月18日早晨在釣魚島周邊確認到數十艘中國漁船。

加藤勝信特別提到，2016年8月休漁期結束後曾有兩三百艘中國漁船湧入。「我國決不能接受同樣的事情再度發生，日本海上保安廳等相關省廳將做好萬全的警戒監視工作」。

日本《讀賣新聞》19日引述消息稱，日本海上保安廳擬於11月在沖繩縣石垣海上保安部部署黎明級巡視船「朝月」號，疑涉執行釣魚島附近海域警備任務。

一直以來，中國主張對釣魚島擁有主權，中國外長王毅曾公開批判日本漁船多次駛入釣魚島周邊海域使事態複雜化。中國海警船也連續前往釣魚島海域巡航，並驅趕日本漁船。