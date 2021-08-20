朝媒批評日本：企圖成為亞洲盟主　打開稱霸世界之門

針對日本近日宣布的軍事演習活動，朝鮮中央社刊發評論指出，日本此舉不是單純軍事裝備的更新，而是成為侵略國家的變身。



朝鮮中央通訊社8月19刊發評論文章，痛批日本日前的武力增強活動，稱其企圖通過對遠東地區的重新侵略，佔據「亞洲盟主」地位。

該文章表示，日本的武力增強活動達到了嚴重的地步。日本防衛相日前宣佈將在年內利用海上「自衛隊」的最大型護衛艦「出雲」號配合F-35B隱形戰鬥機的軍事訓練。這是意在打着「防衛」的幌子，為利用航母級護衛艦隨時攻擊周邊國家做好準備的、萬分危險的軍事大國化陰謀活動的一部分。

日本最大護衛艦「出雲」號。（路透社）

文章分析，日本國內流傳「把『出雲』號建造成航母，只利用於防禦目的，也不違憲」的言論，是企圖掩蓋武力增強陰謀的違憲性、侵略性的本質的厚顏無恥的詭計。

文章批評說，日本當局以「出雲」號改造的名義，繼續乞靈於實際上擁有航母，是意在無論如何也要實現軍事大國化，進而重温「大東亞共榮圈」舊夢。日本以為「在第二次世界大戰中遭到慘敗是因為自己實力軟弱」，早就把軍事大國化作為政策目標提出來，並瘋狂熱衷於實現這一目標。尤其是，日本大舉加快提高「自衛隊」機動打擊能力和作戰能力的武器裝備現代化步伐，如今已到了能夠擁有航母的地步。

文章還強調，日本的主要打擊目標不是別國，正是包括朝鮮共和國在內的周邊國家。企圖通過對遠東地區的重新侵略，佔據「亞洲盟主」地位，再打開稱霸世界之門，這就是日本始終不變的野心。

日本共同社4月16日報道，日本首相菅義偉決定延長對朝鮮的單邊制裁，包括針對所有貿易的禁令，為期2年。

報道指，日本政府的決定是為了繼續向朝鮮施壓，令朝鮮放棄核武和導彈計劃，以及盼在朝鮮綁架日本人的問題上取得進展。

報道提及，朝鮮於3月25日試射2枚彈道導彈，為1年以來的首次挑釁行為。這違反聯合國安全理事會的決議。