賀錦麗將訪問東南亞　白宮：美國不會放棄印太

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）8月22日開始訪問新加坡，而後訪問越南。此舉意在表明，美國會留在印太地區，繼續施加影響，華盛頓尋求強化國際支持以對抗中國日益增長的全球影響力。



賀錦麗是拜登（Joe Biden）執政以來訪問該地區的最高級別美國官員。一位白宮高級官員表示，副總統的重點將是捍衛南海的國際規則、加強美國的地區領導力和擴大該地區的安全合作。

「政府此舉明確宣示，我們是印太地區的一部分，對該地區有持久的承諾。我們將繼續留在這裏，」該官員說。

此次訪問恰逢阿富汗時局動盪之際，拜登從阿富汗撤軍的計劃在國內外受到廣泛批評。賀錦麗此次東南亞之行也將繼續處理與阿富汗有關的問題。

2021年8月10日，美國參議院通過1萬億美元的基建計劃，副總統賀錦麗在白宮發言。（Reuters）

賀錦麗22日抵達新加坡，與新加坡總統哈莉瑪（Halimah Yacob）、總理李顯龍會面，並在一艘訪問新加坡的美國戰艦上發表講話。她還將召開會議，與私營部門和政府代表討論供應鏈問題。

24日賀錦麗將到訪越南，並於26日離開。她將在河內（Hanoi）會見越南總統阮春福和總理範明政等領導人，並率領美國代表團為美國疾病控制和預防中心（CDC）設立地區辦事處。她將是歷史上第一位訪問越南的美國副總統。

此次東南亞之行是賀錦麗作為副總統的第二次出訪。6月，她前往危地馬拉和墨西哥，討論了美墨邊境的移民危機。