新冠肺炎｜中國疫苗公司拓展海外聯合生產

據中國《人民日報》8月22日報道，近日，中國國藥集團與孟加拉國衛生和家庭福利部以及孟加拉國伊思達疫苗有限公司，以線上和線下相結合方式簽署新冠滅活疫苗合作備忘錄。這意味着中國疫苗將以更快速度、更低成本抵達又一個發展中國家，為全球抗疫作出新的貢獻。



據中國國藥集團董事長劉敬楨介紹，協議落地後，孟方企業每月將可以在孟國內分裝至少500萬劑新冠疫苗，用於當地疫情防控。孟加拉國衛生和家庭福利部部長馬利克說，該協議的簽署將成為孟中關係的里程碑。孟加拉國外長莫門表示，只有世界各國通力合作，才能真正消滅新冠病毒。

為實現疫苗在發展中國家的可及性和可負擔性，中國不僅對外供應大量疫苗成品，還致力於拓展海外聯合生產。截至目前，中國疫苗企業已經在8個國家啟動合作生產。阿聯酋、埃及、印度尼西亞、巴西分別成為所在地區首個擁有新冠疫苗生產能力的國家，書寫了發展中國家團結自強的新篇章。

今年3月，中國康希諾新冠疫苗在墨西哥中部克雷塔羅州完成灌裝。康希諾公司同墨西哥藥業公司合作建設的灌裝生產線，成為該疫苗首條海外灌裝生產線。墨西哥國立自治大學醫學院教授馬拉基亞斯・洛佩斯．塞萬提斯對此高度評價：「毫無疑問，這是國際合作的典範。」他在接受記者採訪時表示，繼續朝着這一方向努力，墨西哥將可以為拉丁美洲或其他地區國家生產新冠疫苗。

今年6月，巴基斯坦國家衛生研究所在首都伊斯蘭堡正式發布本地灌裝生產的中國康希諾新冠疫苗。巴國家衛生研究所生物生產部門負責人加扎拉・帕爾文說，「中方團隊對我們的科研人員進行培訓，讓我們接觸到行業先進科技和理念，還幫助我們改善了硬件水平，可以說是對我們疫苗行業的一次全方位升級。」

中國日前宣布，今年全年將努力向全球提供20億劑疫苗，並決定向「新冠疫苗實施計劃」捐贈1億美元，用於向發展中國家分配疫苗。「中國政府的承諾強大而及時。」在馬拉基亞斯看來，「結束疫情的唯一出路，就是確保疫苗覆蓋到每個角落、每個人。」他期待墨中兩國通過共同研究主要健康問題並尋找解決方案，在新的領域開拓更多合作。