耶倫傳支持鮑威爾連任聯儲局主席　拜登或勞動節前後決定

據新浪財經8月22日報道，據知情人士透露，美國財政部長珍耶倫已經告訴白宮高級顧問，她支持提名鮑威爾連任美聯儲主席。



上述知情人士說，美國總統拜登尚未做出決定，並補充說他可能在勞動節前後進行決策。鮑威爾於2018年被時任美國總統特朗普提名為美聯儲主席以接替耶倫。美聯儲主席任期四年。

白宮和財政部官員均不予置評。

據知情人士透露，白宮一直在更廣泛尋找可能擔任該職位的候選人。他們說，一個顧問團隊一直在研究各候選人的公開演講和評論，特別關注對勞動力市場的看法。

兩位知情人士說，新冠肺炎變種病毒Delta對經濟影響的不確定性可能引發對在危機期間更換美聯儲掌舵者的謹慎態度。未來幾個月對於美聯儲來說可能相當棘手，因為新冠疫情給經濟復甦的步伐帶來了更多不確定性，包括貨幣政策路徑。

耶倫的支持給鮑威爾帶來了巨大提振：她在美聯儲將近20年的經驗，其中包括擔任美聯儲主席的4年經驗，使她的建議顯得相當寶貴。

對於鮑威爾和他的支持者，包括共和黨議員和許多華爾街人士都認為他是可信賴的來說，耶倫的支持信號正值關鍵時刻。鮑威爾將於周五在堪薩斯城聯儲的傑克遜霍爾年度研討會上發表備受期待的演講，可能暗示央行何時以及如何開始撤回對經濟的部分支持。

一些美聯儲官員已經暗示希望今年開始減少每月債券購買規模，而鮑威爾則承諾不會讓市場對最終的減碼舉措感到意外。