阿富汗局勢｜北京會否援助塔利班政權？中國外交部回應

在塔利班武裝佔領阿富汗首都喀布爾後，塔利班發言人稱很快將宣布新政府架構，中國外交部發言人汪文斌8月23日回應中方是否計劃為塔利班提供資金。



2021年8月23日，汪文斌記者會現場表示，中國駐阿富汗大使館已經發布了多條安全提醒，請尚未向大使館報備的中國公民速告聯繫方式等訊息。（視覺中國）

中國外交部網站8月23日消息顯示，汪文斌主持中國外交部例行記者會，彭博社記者提問「被流放的阿富汗央行行長艾哈邁德（Ajmal Ahmady）接受採訪時表示，塔利班可能試圖從中國、巴基斯坦等國尋求資金，以取代美國。中方是否計劃為塔利班提供資金？」

汪文斌回應稱，我想強調的是，美國是阿富汗問題的重要肇因和最大外部因素，不能一走了之。美方也多次明確承諾要助阿維穩防亂、和平重建。但我們看到媒體卻在不斷報道美方做的不地道、沒底線的事情。希望美方能夠言行一致，在阿富汗問題上切實擔起責任，將對阿富汗發展重建、人道援助等方面所作承諾落到實處。

汪文斌強調，長期以來，中國為阿富汗經濟社會建設提供了大量幫助。願繼續為阿富汗和平重建、幫助阿富汗增強自我發展能力和改善民生髮揮積極作用。

此外，對於塔利班發言人稱很快將宣布新政府架構，汪文斌提出希望阿富汗組建開放、包容、有廣泛代表性的政府，奉行温和穩健的內外政策，順應本國人民願望和國際社會的普遍期待。

值得一提的是，汪文斌還透露，目前中國駐阿富汗大使館在正常工作，大部分中國公民已經在使館安排下先期返回中國。