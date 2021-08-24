晶片短缺將加劇　因馬來西亞疫情急劇升温

8月24日消息，馬來西亞的新冠肺炎（COVID-19）病例數正在激增，有可能加劇半導體和其他零部件的短缺，而這些問題已經困擾了汽車製造商數月之久。



據新浪財經報道，從歷史上看，這個東南亞國家對科技供應鏈的重要程度沒有韓國或日本那麼大。但近年來，馬來西亞正崛起為晶片測試和封裝的一個重要中心，汽車半導體供應商英飛凌科技公司（Infineon Technologies）、恩智浦半導體（NXP Semiconductors）和意法半導體（ST Microelectronics）等都在該國設立了工廠。

目前該國疫情正在急劇升温，從而危及解除封鎖和恢復滿負荷生產的計劃。日新增病例的7天平均數已經超過2萬宗，而6月底時僅略高於5,000宗。

根據非正式指引，如果有超過三名工人感染病毒，則相關工廠必須徹底關閉兩周時間進行衛生消毒。Delta變種毒株特別具有傳染性，因此很難阻止。

馬來西亞肯納格投資銀行（Kenanga Investment Bank Berhad）半導體分析師Samuel Tan表示，「這可能會對英飛凌和其他擁有數千名員工工廠的生產構成破壞。」

本地公司正在通過交易所公告此類關閉事件。意法半導體和英飛凌已經不得不關閉工廠。