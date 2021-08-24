新冠肺炎｜應越南軍隊請求　中國解放軍運送疫苗抵達河內

中國疫苗在越南遭遇抵制風潮後，形勢突然發生變化。中國國防部8月23日發布消息稱，應越南軍隊請求，經中共中央軍委批准，中國解放軍向越南軍隊援助的一批新冠疫苗於8月23日交付越方。



運-20運送疫苗抵達河內內排機場 。（微博＠電波震長空XYY）

此前，越南曾爆發抵制中國疫苗風潮。一些「意見領袖」在社交媒體上呼籲「領導應該先打」、「中國疫苗不夠透明」。隨着胡志明市副市長楊英德8月4日發表講話，稱運進胡志明市的國藥疫苗不會馬上組織接種，要先送往「衛生部所屬職能機關按規定流程審定」，這場風波才勉強告一段落。

繼5月17日確認了購買國藥疫苗的計劃，6月21日接收了第一批50萬劑中國援助，7月9日批准購買500萬劑國藥疫苗後，越南衛生部從2021年1月開始秘密執行的中國產疫苗採購方案正在逐漸得到落實。可到7月19日，越南的購買計劃就突然發生了一點變化。

當天，越共中央流行病學研究院院長、國家擴大接種項目指導委員會主任鄧德英在介紹越南疫苗方案時指出，越方希望「中國政府向越南無償援助500萬劑國藥新冠疫苗」。鄧德英的這一發言隨即讓中文世界感到譁然。

到6月下旬，中國方面為滿足在越中國公民接種疫苗的需求，援助了越方共50萬劑國藥疫苗。按中方計劃，該批次疫苗本應首先滿足在越中國公民的接種需求，餘下的越方可按需要安排。不料越方取得疫苗後，第一時間公布的接種方案就違背了雙方達成的「中國人優先接種」的共識。根據在越企業家披露的訊息顯示，中國企業如要為員工接種，甚至還要以「捐款」名義向越南衛生部門提供一筆款項。

資料顯示，此番疫情的發展已經遠超河內的最壞預期：5月時，越南方面曾認為此次疫情患者恐在3萬人上下，而今，越南全境患者已超過6萬。越南衛生部還在7月17日拿出了預備「30萬人感染」的最新方案。在胡志明市疫區德爾塔變種橫行，越南被迫重新啟用第16號令，即最嚴封城指令之際，山窮水盡的越方在疫苗問題上實際已不存在挑三揀四的空間。