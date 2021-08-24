塔利班稱不會同意美軍延後撤離　要求美國停止撤走阿富汗技術人員

阿富汗局勢繼續不穩，塔利班8月24日重申，美軍須在8月31日的限期前撤走，不會同意他們延後限期。塔利班又指，美國應該停止撤走阿富汗的技術人員，並稱「我們不贊成讓阿富汗人離開」。



要求美國別鼓勵阿富汗人離開

塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）在首都喀布爾（Kabul）召開記者會稱，美國正把阿富汗的「專家」帶離國家，例如是工程師，他稱「我方要求他們停止這一過程。」

他又要求美國不要鼓勵阿富汗人離開國家。據英國廣播公司（BBC）報道，他稱「我們不贊成讓阿富汗人離開」。他又指，女性目前應該留在家中，以策安全。

圖為2021年8月17日，塔利班發言人穆賈希德於阿富汗喀布爾出席記者會。（AP）

塔利班：沒有報復名單

他稱，那些想離境的阿富汗民眾應該回家，並指會承諾他們安全，他稱塔利班手上沒有報復名單，又指「我們已忘記了過去的所有事。」他稱，阿富汗人不應該去機場或試圖離開國家。

他又談到，塔利班想通過對話解決現時問題，呼籲外國使館不要關閉或停止運作，強調會保證它們安全。他並指，學校、醫院、地方政府、電視台與電台都在運作。

外界關注美軍能否趕在8月31日的限期前撤走，總統拜登（Joe Biden）甚至暗示可能要押後限期，但穆賈希德表明，不會接受美國延後8月31日的限期，重申美軍要在限期前離開。