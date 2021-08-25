賀錦麗訪越｜中國回應美副總統言論：以「規則」為霸凌行徑辯護

8月24日，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）在新加坡發表演講稱，中國持續破壞基於規則的國際秩序，威脅他國主權。彭博社記者就此尋求中方評論。中方以阿富汗局勢為例，抨擊美方總試圖拿「規則」、「秩序」為自己的欺凌霸道行徑辯護。



在8月24日中國外交部例行記者會上，對於賀錦麗在新加坡發表的涉華言論，發言人汪文斌稱，當前阿富汗發生的事情清楚地告訴人們，什麼是美國所講的「規則」，什麼是美國所謂的「秩序」。

汪文斌表示，美國可以肆意對一個主權國家進行軍事干涉，而不必為這個國家的人民所遭受的苦難負責；美國可以想來就來，想走就走，而不必徵求國際社會，哪怕是其盟國的意見；為了維護「美國第一」，美國可以任意地抹黑、打壓、脅迫霸凌其他國家，而不必付出任何代價。這就是美國想要的秩序。美方總試圖拿「規則」「秩序」為自己的自私自利和霸凌霸道行徑辯護，但是現在又有幾個人會相信呢？

賀錦麗8月24日在新加坡發表演講稱，「我們知道，北京繼續脅迫、恐嚇並對南海的絕大部分地區提出領土主張。」「這些非法主張已被2016年仲裁庭的裁決駁回，北京的行動繼續破壞基於規則的秩序，並威脅國家主權。」

路透社評論稱，這是她在訪問東南亞時，對中國發表的最尖鋭的評論。