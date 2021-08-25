賀錦麗訪越之際　河內稱發展對華關係是對外政策頭等優先

越南政府總理範明政8月24日表示，越方高度重視發展對華關係，這是越南對外政策的戰略抉擇和頭等優先。



範明政當天在總理府會見中國駐越南大使熊波時表示，當前兩國改革和革新事業都處於關鍵階段，一個健康穩定發展的越中關係對推進兩國各自社會主義事業具有重要決定性作用，也有利於維護地區乃至世界的和平、穩定與發展。越方願同中方共同努力，落實好高層共識，繼續以靈活方式加強高層往來，不斷鞏固政治互信。

範明政對中國在越南新冠疫情形勢嚴峻複雜的背景下及時向越方提供多批疫苗援助表示感謝。他說，當前全球疫情仍在持續蔓延，國際社會應加強團結合作、攜手抗疫，這是戰勝疫情的唯一正確選擇。越方始終主張科學溯源，反對將疫情政治化、病毒溯源政治化。

2021年6月20日，在越南首都河內，越南衛生部長阮青龍（左）與中國駐越南大使熊波在中國援越新冠疫苗前合影留念。中國政府援助越南的中國國藥集團新冠疫苗20日由越南航空公司包機運抵越南首都河內。中國駐越南大使熊波和越南衛生部長阮青龍到機場迎接。（新華社）

表示，中越兩國政治制度相同，理想信念相通，發展道路相近，是具有戰略意義的命運共同體。中方願同越方共同努力，堅持高層戰略引領，不忘中越傳統友好初心，牢記共同擁有的理想信念和歷史使命，不斷賦予中越全面戰略合作新的時代內涵，為兩黨兩國關係和兩國社會主義事業發展注入新的動力。

熊波說，加強抗疫合作是當前中越關係優先事項。中方高度關注越南疫情形勢，願為越方抗擊疫情提供力所能及的幫助，支持兩國企業就新冠疫苗、治療藥物商採和合作生產等加強對接合作。

8月23日是美國副總統賀錦麗亞洲之行的第二天，她24日飛抵越南。