新冠肺炎｜亞行報告：疫情或令亞太8,000萬人陷入極端貧困

8月24日，亞洲開發銀行（簡稱「亞行」）表示，2020年新冠疫情可能使亞洲發展中國家多達8,000萬人陷入極端貧困，有可能破壞到2030年消除貧困和飢餓的全球目標的進展。



據路透社報道，亞行當天發布的報告說，根據該機構的模擬數據，如果沒有疫情，亞洲發展中經濟體的極端貧困率將從2017年的5.2%下降到2020年的2.6%，但這場危機可能將去年的極端貧困率預估值推高約兩個百分點。極端貧困率指的是每天生活費不足1.9美元的人口比例。

報告說，考慮到衛生、教育等領域的不平等現象和工作中斷問題隨着新冠危機破壞流動性和經濟活動停滯而加深，這個數字甚至可能更高。

《日經亞洲評論》24日稱，2020年，為應對新冠疫情，不少亞洲國家採取封城和控制人口流動的方式來遏制病毒傳播，這導致一些國家的國內生產總值出現嚴重萎縮，比如，菲律賓創下9.6%的歷史性經濟萎縮，印度經濟萎縮超7%。

亞洲發展中國家的經濟在2020年萎縮0.1%，這是該地區近60年來首次整體經濟衰退。亞行的上述報告稱，由於限制人口流動，亞太地區整體減少了8%的工作時間，這嚴重打擊了本身就比較貧困的家庭以及從事非正式經濟活動的人。

亞行首席經濟學家澤田康幸24日在一份聲明中說，「亞太地區取得的進步令人印象深刻，但新冠疫情揭示出的社會和經濟裂痕會削弱該地區可持續和包容性發展」。亞洲開發銀行行長淺川雅嗣呼籲採取包容性復甦戰略，他說，「長期看，疫情會影響經濟發展和生產力，我們需要通過以人為中心的發展方式實現復甦，不讓任何人掉隊。」