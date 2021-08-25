美國眾議院通過3.5萬億美元預算　萬億基建案9月表決

美國眾議院的民主黨人終於打破了內部的僵局，以微弱優勢通過了3.5萬億美元的基建預算決議框架，並推動在9月末通過約1萬億美元規模的兩黨基建議案。



24日周二的程序性投票中，220名美國眾議員投了贊成票，略高於反對票數212票。兩周前參議院已經通過了3.5萬億美元的預算計劃框架。眾議院投票結果意味着，兩院都採納了預算決議框架，民主黨人正式啟動了全面投票議案程序，只要保證黨內50名參議員的支持，則無需共和黨議員贊成，就能通過3.5萬億美元的預算決議。

這一預算決議是民主黨的所謂人力基礎設施方案，旨在通過育兒、教育、醫保等領域的舉措擴大社會安全網。

上述預算決議的撥款重點在四大領域：家庭、氣候、醫療保健、基礎設施和就業，其資助的舉措包括投資於延長帶薪探親假和病假、建立兒童保育計劃、延長與育兒有關的家庭稅收抵免、擴大聯邦醫保（Medicare）的福利範圍、提供免費學前班和社區大學等。在應對氣候變化方面，將提供鼓勵採用綠色能源、製造和運輸的稅收優惠，徵收甲烷與碳排污費用，增加聯邦政府車隊中電動汽車的數量等。

媒體注意到，上述預算決議試圖通過增加對企業和富人的稅收來負擔大規模的支出計劃，這勢必遭到國會共和黨人的強烈反對。而且預算決議提案沒有包含提高聯邦債務上限的內容。

眾議院周二還通過了一項無約束力的投票承諾，即在9月27日以前、最遲9月27日，進行有關基建案的投票表決。

這意味着，面對民主黨中間派的反對，民主黨領袖做出了讓步，不再堅持讓3.5萬億美元的預算決議和萬億美元的基建案同步在眾議院投票通過，而是讓兩者的投票可能相隔幾周進行。