馬斯克：新版自動駕駛系統還「不是很好」　正在努力改善中

8月23日，特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）在Twitter上稱，該公司最新的自動駕駛系統（FSD）實驗版本並「不是很好」，該公司正在努力優化這一系統，這也是自特斯拉人工智能日之後，馬斯克首次公開批評自家的自動駕駛系統。這或許是近日特斯拉自動駕駛風波迫使他做出一些改變。



據財聯社報道，馬斯克發文稱，「FSD Beta 9.2實際上不是完美，目前，該公司的自動駕駛團隊正在以最快速度優化該系統。我們正在試圖為高速公路和城市街道鋪設堆棧，但這樣做需要進行大規模神經網絡特訓。」

在最近剛結束的「特斯拉人工智能日」的活動上，特斯拉向外界展示了一款定製晶片，為其人工智能網絡提供數據中心的訓練服務。

這些晶片旨在幫助識別出現在特斯拉汽車在道路上遇到的各種障礙物。

特斯拉還表示，在2021年晚些時間，自動駕駛系統將完善在城市街道上自動轉向的能力。儘管自動駕駛試驗版本包含了城市街道上的自動轉向功能，但並不如人意。

此外，美國國家公路交路安全管理局（National Highway Transportation Safety Administration，NHTSA）近期對特斯拉的自動駕駛系統進行正式調查。同時兩名美國參議員也呼籲聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission，FTC）對特斯拉進行正式調查，稱特斯拉在銷售汽車過程中，存在誤導消費者，將自家的自動駕駛系統稱為「完全自動駕駛」，也對公眾出行造成危害。

NHTSA還指出，配備自動駕駛系統的特斯拉汽車在美國出現11次撞向救護車，並造車17人受傷，1人死亡。這也是NHTSA質疑特斯拉的自動駕駛系統是否具有安全性。

NTSB現任主席Jennifer Homendy表示，無論是特斯拉還是其他汽車製造商，這些製造商有義務說明他們的技術的優點和缺點。