賀錦麗訪問越南　主張在南海問題向中國加大壓力　北京反駁

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）8月25日訪問越南期間，主張有必要在海洋主權問題上向中國方面加大壓力，據英媒報道，她又提出向越南提供支持，以幫助其在南海對抗中國主張，更有傳美方提到增加美國軍艦的到訪。

中國外交部對此回應稱，中方堅決反對美方在南海部署海上執法力量，插手地區事務，攪亂地區和平穩定。



2021年8月25日，正在河內訪問的美國副總統賀錦麗（左）和越南國家主席阮春福（右）合影留念。（AP）

路透社報道，賀錦麗8月25日在會見越南領導人時承諾，將向越南提供支持，在南海對抗中國。她在河內發表講話時表示，有必要在海洋主權問題上向北京方面加大壓力，要求北京遵守《聯合國海洋法公約》，並挑戰其「恃強凌弱」和「過度的海上主張」。

報道指出，這是賀錦麗兩天內第二次攻擊北京。

據路透社引述一位匿名官員指，賀錦麗與越南國家主席阮春福、副主席武氏映春和總理范明政的會談中，還提出增加美國軍艦的到訪，在會談中，賀錦麗又稱會向越南提供疫苗和援助，以應對新冠肺炎疫情，並宣布啟動幾個項目，幫助應對氣候變化。

2021年8月25日，美國副總統賀錦麗在越南河內與越南總理範明政散步。（AP）

中國外交部發言人汪文斌8月25日在例行記者會上對此做出回應。汪文斌質疑稱，美國迄今拒絕加入《聯合國海洋法公約》，卻聲稱維護公約，美國肆意對阿富汗、伊拉克、敍利亞進行軍事干預，卻聲稱是在維護小國的利益。

汪文斌指，如果美方說自己是為了維護美國的霸權地位、維護美國的一己私利的話，「我想話要可信得多。」

汪文斌強調，中方堅決反對美方在南海部署海上執法力量，插手地區事務，攪亂地區和平穩定。