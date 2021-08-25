習近平與普京通話　雙方願在阿富汗問題加強協調溝通

中國外交部8月25日表示，中國國家主席習近平與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）通電話，兩人在電話中，就阿富汗局勢交換意見。



習近平稱，中方尊重阿富汗的主權、獨立、領土完整，奉行不干涉阿富汗內政的政策，一直為政治解決阿富汗問題發揮建設作用。

鼓勵阿富汗同恐怖組織徹底切割

習近平強調，中方願同包括俄羅斯在內的國際社會各方加強溝通協調，鼓勵阿富汗各派協商構建開放包容的政治架構，實施温和穩健的內外政策，同各類恐怖組織徹底切割，同世界各國特別是周邊國家友好相處。

加強反干涉合作

習近平還指出，鞋子合不合腳，只有穿的人才知道，哪種制度在中俄行得通，中俄兩國人民最有發言權，中俄作為新時代全面戰略協作夥伴，要加強反干涉合作，將各自國家前途命運牢牢掌握在自己手中。

他表示，中方堅定支持俄羅斯走符合本國國情的發展道路，堅定支持俄方為維護國家主權安全所採取的舉措，雙方要以2021年上海合作組織成立20周年為契機，同成員國一道，加強團結合作，加大相互支持，維護地區國家安全和發展利益。

2021年8月15日，塔利班武裝分子佔據了阿富汗總統府，標誌正式回朝控制全國。（AP）

普京：在阿富汗問題擁相似立場

根據中國外交部指，普京表示，當前阿富汗局勢的演變，表明外部勢力強行推行其政治模式的政策行不通，只會給相關國家帶來破壞和災難，俄中在阿富汗問題上擁有相似立場和共同利益，俄方願同中方密切溝通協調，積極參與涉阿富汗問題多邊機制，推動阿富汗局勢平穩過渡，打擊恐怖主義，切斷毒品走私，防止阿富汗安全風險外溢，抵禦外部勢力干預破壞，維護地區安全穩定。

普京稱，俄方對俄中關係發展感到滿意，今年是《俄中睦鄰友好合作條約》簽署20周年，對於俄中關係具有特殊意義，76年前，俄中為取得世界反法西斯戰爭勝利付出巨大民族犧牲、作出決定性貢獻，當前形勢下，雙方應該密切戰略協作，相互堅定支持，捍衛二戰勝利成果，維護歷史真相。

他強調，俄方堅定奉行一個中國政策，堅定支持中方在涉台、涉港、涉疆和南海等問題上維護自身核心利益的正當立場，堅決反對任何外部勢力干涉中國內政，反對將新冠病毒溯源政治化，希望同中方繼續深化各領域務實合作，加強抗疫合作。