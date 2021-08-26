新冠肺炎｜日本擴大緊急事態宣言適用範圍　增北海道等八道縣

日本政府8月25日因應新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）決定擴大緊急事態宣言範圍，納入北海道等八個道縣，8月27日至9月12日生效。這代表全國47個都道府縣有21個將處於緊急事態，逾四分三人口受到影響。



日本決定把北海道、宮城、岐阜、愛知、三重、滋賀、岡山和廣島八個道縣從防止蔓延等重點措施提升至緊急事態宣言。高知、佐賀、長崎和宮崎四個縣則採用防止蔓延等重點措施，期限同樣為8月27日至9月12日。

圖為2021年8月25日，日本首相菅義偉於東京的官邸出席記者會。（AP）

為了防止疫情擴大，政府提出了加強小學和初中的檢測。從9月上旬起，將向小學、初中和幼兒園等分發最多約80萬份抗原檢測簡易試劑盒。菅義偉強調：「新學期即將來臨，將切實做好學校的防疫對策。」他還透露，為了在校內出現感染者之際，能夠鎖定密切接觸者、妥善判斷是否停課等，也將迅速出示指導方針。

政府最新的防疫政策列明，對於宣言和重點措施的對象地區，要求致力於確保醫療供應體制，包括為避免醫療告急而活用臨時醫療設施等。對於染疫的孕產婦，政府要求在各地確保緊急時可以應對的高端醫療機構。政府要求都道府縣改進等待住院者使用的據點等，還允許門診患者接受「抗體雞尾酒療法」。