新冠肺炎｜美情報機構溯源報告出爐　北京：為向中國甩鍋推責

美國總統拜登（Joe Biden）收到情報機構對新冠病毒溯源調查的機密報告，報告對於新冠病毒的起源沒有得出清晰結論。中國外交部發言人汪文斌8月25日回應稱，美國所謂的溯源報告是為了推卸美國自身抗疫失敗的責任，向中國甩鍋推責。



汪文斌出席中國外交部例行記者會，被問到美情報機構溯源報告。他表示，「美國政府通過情報機構搞所謂的溯源報告，不是為了尋找新冠病毒起源的事實真相，也不可能是一份基於事實和科學方法的科學報告，而是為了推卸美國自身抗疫失敗的責任，向中國甩鍋推責。」

汪文斌稱，這樣一份栽贓報告、政治報告自然不可能就病毒溯源得出任何科學的結論，只會對國際溯源和全球抗疫合作造成干擾和破壞。

汪文斌稱，美方聲稱缺乏來自中國的訊息，這不過是它掩飾自己情報溯源失敗的藉口。他指，中國和世衛組織的專家已經發布了聯合溯源研究報告，裏面有充分的權威有價值的訊息。

汪文斌表示，美國是全球疫情感染和死亡人數最多的國家，也是向外擴散病毒最嚴重的國家。美國疫情發生的時間線不斷提前，德特里克堡和北卡羅來納大學生物實驗室同新冠病毒的聯繫疑點重重，國際社會強烈要求美方就此展現公開透明，提供詳細的訊息，而美方對上述問題避而不答，諱莫如深，還不斷地設置障礙，這隻能說明美方做賊心虛。

汪文斌強調，美國關心的不是如何找到病毒來源，而是如何借溯源打壓別國，服務一己私利。