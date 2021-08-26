美英日荷沖繩南部聯合軍演

撰文：王晶晶
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日本防衛省8月25日表示，日本和英國在沖繩島以南的太平洋地區，舉行了聯合海軍演習。在中國軍事實力不斷增強之際，兩國深化了防務合作。美國和荷蘭海軍艦艇也參加了演習。

據日本《每日新聞》8月25日報道，此次演習於24日舉行。日本海上自衛隊驅逐艦伊勢（Ise），與英國伊利沙伯女王號（Queen Elizabeth）航母的一個戰鬥群，參加了此次演習，這是英國皇家海軍最大的戰艦，首次與日本自衛隊在日本群島附近舉行演習。

日本國防部表示，美國和荷蘭海軍艦艇也參加了演習。在對媒體公開的演習中，美國海軍陸戰隊和英國皇家海軍的F-35B先進隱形戰鬥機，從伊麗莎白女王號甲板上起飛，這是聯合演習的一部分。

日本空軍自衛隊和美國空軍的F-15戰鬥機也參加了此次演習。據日本防衛省稱，日本正在考慮向西南部宮崎縣的日本自衛隊基地，部署總共42架F-35B戰鬥機。

8月24日，日本海上自衛隊海軍少將河野康成在記者會上表示，「無論地理距離如何，加強與擁有普世價值的國家的合作，至關重要。」「目前只有美國和英國部署了F-35B戰鬥機。能夠參加聯合演習，收集情報，對我們來說是非常有意義的。

伊麗莎白女王號及其打擊群，預計將於9月抵達東京西南部橫須賀的美國海軍基地。

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