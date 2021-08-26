美英日荷沖繩南部聯合軍演

日本防衛省8月25日表示，日本和英國在沖繩島以南的太平洋地區，舉行了聯合海軍演習。在中國軍事實力不斷增強之際，兩國深化了防務合作。美國和荷蘭海軍艦艇也參加了演習。



A ceremonial 'cheer ship' to mark the steam past of JS Ise & JS Asahi after Ex Noble Union. 🎉 #CSG21



We will be working with the Japan Maritime Self-Defence Force again soon! 🇯🇵🗾@jmsdf_pao_eng @JMSDF_PAO @RoyalNavy @UKinJapan @JuliaLongbottom pic.twitter.com/x7coedyVEy — HMS Queen Elizabeth🇬🇧 (@HMSQNLZ) August 25, 2021

據日本《每日新聞》8月25日報道，此次演習於24日舉行。日本海上自衛隊驅逐艦伊勢（Ise），與英國伊利沙伯女王號（Queen Elizabeth）航母的一個戰鬥群，參加了此次演習，這是英國皇家海軍最大的戰艦，首次與日本自衛隊在日本群島附近舉行演習。

日本國防部表示，美國和荷蘭海軍艦艇也參加了演習。在對媒體公開的演習中，美國海軍陸戰隊和英國皇家海軍的F-35B先進隱形戰鬥機，從伊麗莎白女王號甲板上起飛，這是聯合演習的一部分。

The #CSG21 is taking part in EX Noble Union, which sees Japan, US and CSG21 integrated and operating together. Supporting interoperability with like minded nations. Another demonstration of the flexibility of UK carrier strike. pic.twitter.com/I2yNqNkASJ — Commander UK Carrier Strike Group (@smrmoorhouse) August 24, 2021

日本空軍自衛隊和美國空軍的F-15戰鬥機也參加了此次演習。據日本防衛省稱，日本正在考慮向西南部宮崎縣的日本自衛隊基地，部署總共42架F-35B戰鬥機。

8月24日，日本海上自衛隊海軍少將河野康成在記者會上表示，「無論地理距離如何，加強與擁有普世價值的國家的合作，至關重要。」「目前只有美國和英國部署了F-35B戰鬥機。能夠參加聯合演習，收集情報，對我們來說是非常有意義的。

伊麗莎白女王號及其打擊群，預計將於9月抵達東京西南部橫須賀的美國海軍基地。