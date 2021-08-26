美國新冠肺炎：逾十萬人住院　學校成傳染溫床　紐約州被揭低報

美國雖然正使用數種有效對抗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的疫苗，但隨着美國開始復課傳染增加，以及Delta變異病毒株肆虐，醫護人員疲於奔命。截至8月25日下午，據美媒BNO News及Newsnodes的數據，有逾10萬美國人患病住院。



數據持續指出，大部份住院病人可能還未接種新冠肺炎疫苗。

目前所有住院病人中，最多是來自佛羅里達州，有約1.7萬人，佔整體近五分之一；其次是來自德州，有約1.3萬人；加州排第3，有近9,000人。

截至25日，有逾25%住院病人在深切治療部留醫，很多人病危瀕死。

美國每日平均死亡數字再次超越1,000人，狀況與2020年夏天疫情高峰時相似。

美國新冠肺炎疫情：圖為8月4日美國馬薩諸塞一位暑期班學生在學校保健室接受新冠肺炎病毒測試。（AP）

田州兒童患者增 升幅57%

疫情持續之際，美國很多學校開始新學年，病毒亦在學生當中傳播開來。田納西州衛生專員皮爾西（Lisa Piercey）25日公布，兒童病人目前佔當地個案36%。

她向傳媒表示，當地過去7天有1.4萬宗兒童染疫個案，較前一週上升57%，目前州內所有個案當中，有36%來自兒童。以往兒童病例佔整體10%至15%。

美國田納西州兒童染疫個急增，與此同時此地剛發生過水災，令醫療資源更呈緊張。圖為8月25日，人們在田納西州韋弗利清理瓦礫雜物。（AP）

紐約前州長治下 數字低報

紐約是美國疫情重災區之一。24日上任的州長霍楚爾（Kathy Hochul）在就職後的第二天，公布州內染疫病逝人數的新數據，數字比前州長科莫（Andrew Cuomo）任內最後一天所公布的多1.2萬人。

霍楚爾在聲明說，根據疾病控制和預防中心（CDC）數據，紐約州現時公布的染疫病歿人數共為55,400人，比之前的43,400人多逾12,000人

科莫任內政府公布的數字不完整，因為數字未包含在家及其他地方病歿的人。

霍楚爾25日向全國公共廣播電台（National Public Radio）表示： 「我們正使用CDC的數據，這些數字將是前後一致。如此我們就沒有機會掩飾那些數字。」