美國新冠肺炎：逾十萬人住院　學校成傳染溫床　紐約州被揭低報

美國雖然正使用數種有效對抗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的疫苗，但隨着美國開始復課傳染增加，以及Delta變異病毒株肆虐，醫護人員疲於奔命。截至8月25日下午，據美媒BNO News及Newsnodes的數據，有逾10萬美國人患病住院。
數據持續指出，大部份住院病人可能還未接種新冠肺炎疫苗。
目前所有住院病人中，最多是來自佛羅里達州，有約1.7萬人，佔整體近五分之一；其次是來自德州，有約1.3萬人；加州排第3，有近9,000人。
截至25日，有逾25%住院病人在深切治療部留醫，很多人病危瀕死。
美國每日平均死亡數字再次超越1,000人，狀況與2020年夏天疫情高峰時相似。
田州兒童患者增 升幅57%
疫情持續之際，美國很多學校開始新學年，病毒亦在學生當中傳播開來。田納西州衛生專員皮爾西（Lisa Piercey）25日公布，兒童病人目前佔當地個案36%。
她向傳媒表示，當地過去7天有1.4萬宗兒童染疫個案，較前一週上升57%，目前州內所有個案當中，有36%來自兒童。以往兒童病例佔整體10%至15%。
紐約前州長治下 數字低報
紐約是美國疫情重災區之一。24日上任的州長霍楚爾（Kathy Hochul）在就職後的第二天，公布州內染疫病逝人數的新數據，數字比前州長科莫（Andrew Cuomo）任內最後一天所公布的多1.2萬人。
霍楚爾在聲明說，根據疾病控制和預防中心（CDC）數據，紐約州現時公布的染疫病歿人數共為55,400人，比之前的43,400人多逾12,000人
科莫任內政府公布的數字不完整，因為數字未包含在家及其他地方病歿的人。
霍楚爾25日向全國公共廣播電台（National Public Radio）表示： 「我們正使用CDC的數據，這些數字將是前後一致。如此我們就沒有機會掩飾那些數字。」