日本執政自民黨擬提出新疆人權問題議案　或通過譴責中國決議

日本傳媒8月26日報道，兩名或參加執政自民黨總裁選舉的下村博文和高市早苗計劃在秋季的臨時國會會議上，重提譴責中國侵犯新疆人權問題的決議。



《產經新聞》26日報道，有關計劃由自民黨政務調查會長下村博文和前總務相高市早苗提出，而包括無黨派的日本維吾爾族議員協會在內的五個議會團體在國會與維吾爾族、西藏、內蒙古和香港的相關人員都認同該決議。

上屆日本國會沒有通過該決議，身為無黨派的日本西藏議員聯盟主席的下村表示，人權，自由和民主的價值觀受到專制主義和擴張主義的威脅，這是世界上共同的危機。他並就未能在上屆國會議會做出決議感到羞愧和抱歉。

而自民黨的支持南蒙古議員聯盟主席高市早苗亦認為，譴責中國侵犯新疆人權問題決議未通過一事，會對全世界發出一個錯誤的訊息，即日本對中國的侵犯人權行為不感興趣，並作出承諾將盡力在下屆臨時國會議會中通過此決議。

日本維吾爾族協會主席表示，在國會的配合下，支持譴責中國的決議的氣氛一直在升温。自己代表所有遭受中國政府恐懼政治之害的維吾爾人表示感謝，並呼籲早日通過該決議。