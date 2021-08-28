阿富汗局勢｜美軍對ISIS-K發動空襲　傳擊斃2人

8月27日，美國軍方發布的一份聲明稱，已對極端組織「ISIS呼羅珊組織」（ISIS-K）發動一輪空襲。ISIS-K則被認為是此前26日阿富汗喀布爾機場爆炸襲擊的發動者。



美國中央司令部發言人厄本（Bill Urban）在一份聲明中表示：「今天，美軍針對ISIS-K策劃者已發動一項視距外（Beyond Visual Range）反恐行動。本次無人機空襲發生在阿富汗的楠格哈爾省。初步跡象顯示是我們殺死了目標人物，無平民受傷。」

CENTCOM Statement on Counterterrorism Strikehttps://t.co/L3UgtvPa6k — U.S. Central Command (@CENTCOM) August 28, 2021

路透社8月27日援引一名美國官員的話稱，一架從中東起飛的「收割者」無人機對這名武裝分子進行襲擊時，其正與另一名同夥位於汽車裏。這位官員還說，據稱兩人都被擊斃。

霍士新聞（Fox News）報道指出，現在還不明確，美軍此次擊殺的目標是否和喀布爾機場爆炸事件有關。一名美國官員表示，那名目標人物「可能會發動更多恐襲」。

8月26日，阿富汗喀布爾機場附近發生爆炸襲擊，據美國有線電視新聞（CNN）報道，此次事件已造成超170人死亡，其中包括13名美國軍人。此外，爆炸還造成至少18名美軍士兵和200名阿富汗人受傷。