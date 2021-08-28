中國駐歐盟使團：促歐方在涉台灣問題堅持正確立場

12個歐美國家議會及歐洲議會外委會主席8月27日發表聯合聲明，歡迎立陶宛與台灣發展經濟關係，又批評中國對立陶宛的政治、外交及經濟施壓後，中國駐歐盟使團8月28日表示，敦促歐方及有關人士在涉台問題堅持正確立場，不要在涉及中方核心利益的問題上發出錯誤信號。



中國駐歐盟使團2021年8月28日發文，要求歐方在涉台灣問題上堅持正確立場（網站截圖）

中國駐歐盟使團網站發表聲明指，一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識，立陶宛政府允許台灣當局以「台灣」名義設立「代表處」，是公然違背中立兩國建交公報精神，嚴重損害中國主權和領土完整，中國政府堅決反對。

中方又指，對立陶宛損害中國主權和領土完整的行徑作出堅決和必要反應，完全合理合法，一些人把立陶宛方錯誤行徑避重就輕，說成是與台灣發展經濟關係，卻把中方維護自身國家主權和領土完整的正當反應誣稱為干涉立陶宛內政的攻擊行為，是顛倒黑白，邏輯錯亂，有違國際關係基本準則。

中方稱，中國人民實現祖國統一的決心不可動搖，維護國家主權和領土完整的紅線不容觸碰，敦促歐方及其有關人士在涉台問題上堅持正確立場，遵守國際公理公義，不要在涉及中方核心利益的問題上發出錯誤信號，給中歐關係製造新麻煩。

歐美等多國國會外交委員會主席在8月27日發表共同聲明，批評中國干預立陶宛內政，並呼籲各國全面支持立陶宛，其中包括美國、英國、瑞典、荷蘭、德國、法國、愛爾蘭、愛沙尼亞、拉脱維亞等。