歐美13國會外委會支持立陶宛台灣發展關係　中使館促遵守一中原則

8月27日，13國國家議會及歐洲議會外委會主席，發表聯合聲明歡迎立陶宛與台灣發展經濟關係，指責中方對立陶宛施加政治、外交和經濟壓力的攻擊性行為。28日，中國駐立陶宛大使館表示，中方敦促各國遵守「一個中國原則」。



中國駐立陶宛大使館8月28日發表聲明稱，一個中國原則是公認的國際關係準則，以及國際社會普遍共識，是中國同立陶宛等建交國家及國際組織發展雙邊關係的政治基礎。相關國家與中國締結外交關係時，在建交公報中，對此已作出莊嚴的承諾。立陶宛政府宣布允許台灣當局以「台灣『名義設立』代表處」，公然違背中立兩國建交公報精神，嚴重損害中國主權和領土完整，中國政府對此表示堅決反對。

中立兩國之間的外交風波，是非曲直十分清楚。中方對嚴重損害中國主權和領土完整的挑釁行為予以堅決和必要的反應，完全是正當合理。

中方敦促立陶宛議會外事委員會主席及其他各位簽署人，在涉台問題上遵守國際公理公義，以及其政府與中國政府建交公報關於遵守一個中國原則的承諾，多做有益於促進中立兩國及兩國人民福祉的事情，謹言慎行，不要煽風點火，發表不負責任的誤導性言論，向台灣分裂勢力發出錯誤訊號。

台灣問題事關中國的核心利益和民族感情，中國人民維護國家主權和領土完整的決心同樣鋼鐵般堅定，早日實現祖國統一的意志堅不可摧。

中方注意到立陶宛政府關於遵守一個中國原則，願與中方一道解決台灣設立「代表處「問題的積極態度，希望立方採取切實行動糾正錯誤。

8月27日，美國、英國、愛沙尼亞、拉脱維亞、立陶宛、歐洲議會、捷克、烏克蘭、瑞典、荷蘭、愛爾蘭、法國、德國的議會外委會主席發表共同聲明，譴責中國對立陶宛的政治、外交及經濟施壓，並指出「干涉歐盟及北大西洋公約組織成員國的內政，是不受歡迎且不適當的」。