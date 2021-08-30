新冠肺炎｜美國住院人數突破10萬　未接種疫苗人群成重災區

根據美國衞生與公眾服務部（Department of Health and Human Services）的數據，新冠住院人數自1月30日以來首次突破10萬，而新冠住院的兒童數量也達到新高。



美國一些州的醫院再次受困於最近新冠疫情爆發，原因是Delta變種在接種率低下或者公共衛生管控不嚴的社區中快速擴散。

根據衞生與公眾服務部的數據，醫院病牀使用率超過78%，其中新冠病人佔用牀位自從1月30日以來首次突破10萬。

根據周五美國疾控中心的疫情報告，最近7日新增新冠病例為100萬，為1月以來首次。幾乎每個州疫情都在加劇，並且日檢測規模僅為冬季峰值的三分之二。

佛羅里達是重災區之一，8月18日新冠住院數創下新高17370，當地85%的醫院病牀和95%的ICU病牀在使用中。

路易斯安那是接種率最低的洲之一，去年三四月醫院能夠從其他州抽調醫療資源，然而現在多地都由於Delta自顧不暇。

夏威夷、肯塔基、密西西比、俄勒岡和華盛頓本周都創下7日新冠住院紀錄，德克薩斯也離超過最高紀錄近在咫尺。

南部各州最近幾周才臨時加強接種，住院率和重症率仍然在上升。相比之下，接種更積極的東北地區情況更好，尤其是馬薩諸塞、新澤西和紐約的人均住院率為全國最低。

根據CDC本周早些時候的研究，未接種者的住院率比接種者高出29.2倍。《刺針》在周五指出，Delta變種患者入院或者需要緊急看護的情況比Alpha變種更嚴重。

值得注意的是，新冠住院的兒童數量也達到新高。美國衛生與公共服務部表示，目前有超過2000名確診或疑似感染新冠的兒童住院，佔全國新冠住院人數的2.3%。