國際奧委會前主席羅格逝世　享年79歲

國際奧委會周日(29日)公布前主席羅格(Jacques Rogge)逝世，享年79歲。



羅格於2001年至2013年擔任國際奧委會第八任主席，之後成為名譽主席。羅格是一名擁有運動醫學學位的骨科醫生，曾代表比利時國家隊參加欖球比賽，16次獲得比利時國家冠軍和帆船世界冠軍。他參加了1968 年、1972年和1976年的三屆奧運會的帆船比賽。

國際奧委會周日(29日)公布前主席羅格(Jacques Rogge)逝世，享年79歲。（TWITTER）

國際奧委會主席巴赫(Thomas Bach)憶述︰「羅格熱愛運動，喜歡和運動員在一起——他把這種熱情傳遞給認識他的每一個人。他在運動中的快樂具有感染力。」又表示「整個奧林匹克運動都會為失去一位偉大的朋友和熱情的體育迷而深切哀悼。」

運動員生涯結束後，羅格成為比利時和歐洲奧委會主席，並於2001年當選國際奧委會主席。在擔任國際奧委會主席後，他還擔任過聯合國青年、難民和體育問題特使。

國際奧委會為表示尊重，將在奧林匹克大廈、奧林匹克博物館和所有國際奧委會物業下半旗，為期五天，國際奧委會邀請所有國家奧委會和國際聯合會加入此行動。國際奧委會又指將在今年稍後時間舉行公開紀念活動。