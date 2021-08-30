日本自民總裁選｜菅義偉民望再創新低　前總務相高市早苗擬參選

日本自民黨總裁選舉即將在9月27日舉行，現任總裁兼首相菅義偉表明將爭取連任。但民望顯示菅義偉內閣支持度屢創新低，或影響自民黨內投票意欲。另外，繼前外相岸田文雄，前總務大臣高市早苗亦表明有意參選。
日本《每日新聞》最新民意調查顯示，菅義偉內閣支持率跌至26%，創調查以來新低。自民黨支持率亦由7月的68%跌至61%，被指遭菅義偉的支持率所拖累，自民黨內部亦出現不滿聲音。
自民黨總裁選舉將在9月27日舉行，因自民黨控制國會兩院，獲選總裁將等同擔任首相。菅義偉在2020年接任因病辭職的安倍晉三成為首相，安倍總裁任期至9月屆滿，意味菅義偉若要繼續擔任首相，必須成功爭取連任。
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目前已表明參加總裁選舉的，有前外相岸田文雄。在2020年參選但同樣落敗的石破茂則未有表明參選。前總務大臣高市早苗已表明有意參選，並正尋找包括安倍的黨內人員支持，若成功出選並獲勝，將有望成為日本首位女首相。
由於黨總裁選舉只由黨員投票，哪位參選人獲最多主要派系支持最容易獲勝。在2020年的選舉中，菅義偉在535票中獲得377票以壓倒性姿態勝出。安倍所屬、黨內最大派系細田派、副首相麻生太朗的麻生派、内閣官房長官加藤勝信所屬的竹下派等的意向成為最大指標。